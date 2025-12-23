Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROGRAMAÇÃO

Funceb oferece "Curso de Férias" com 28 modalidades de dança

Aulas acontecerão de 5 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026 e serão realizadas no Pelourinho

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

23/12/2025 - 16:09 h
Cursos serão oferecidos nos turnos vespertino ou noturno
Cursos serão oferecidos nos turnos vespertino ou noturno -

O Centro de Formação em Artes (CFA), da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia (Secult), anuncia a abertura de inscrições para os “Cursos de Férias 2026”.

Leia Também:

Uesb abre inscrições para mais de 150 vagas em quase 40 cursos
Funceb sorteia bolsas para cursos de dança nas férias de 2026
Empresa lança cursos gratuitos com 900 vagas na Bahia

O centro oferece 900 vagas distribuídas em 28 modalidades, abrindo oportunidade para quem deseja movimentar o corpo e explorar novas expressões artísticas durante o verão.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As aulas acontecerão de 5 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026 e serão realizadas na Escola de Dança da Funceb, localizada no coração do Pelourinho (Rua da Oração, nº 1).

Os cursos serão oferecidos nos turnos vespertino ou noturno, com frequência de duas vezes por semana (segundas e quartas ou terças e quintas).

Entre as 28 modalidades, o público poderá escolher entre

  • Danças de matriz Afro: Canto e Dança dos Orixás, Swing Afro Baiano, Afrobeats e Dança Afro Contemporânea.
  • Pop e urbano: Kpop Summer, Dancehall Female e Laboratório de Krump.
  • Técnicas clássicas e modernas: Balé Clássico iniciante, Dança Moderna e Modern Jazz.
  • Outras áreas: Circo e Coletividade, Teatro pela perspectiva do sensível e Pole Dance Circus.

As inscrições podem ser feitas no dia e horário da primeira aula do curso escolhido. O pagamento é realizado diretamente ao professor no local. O investimento é de R$ 150 para o curso completo e R$ 40 para a aula avulsa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Funceb cursos de dança Secult Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cursos serão oferecidos nos turnos vespertino ou noturno
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Cursos serão oferecidos nos turnos vespertino ou noturno
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Cursos serão oferecidos nos turnos vespertino ou noturno
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Cursos serão oferecidos nos turnos vespertino ou noturno
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x