Funceb oferece "Curso de Férias" com 28 modalidades de dança

Cursos serão oferecidos nos turnos vespertino ou noturno - Foto: Divulgação Funceb

O Centro de Formação em Artes (CFA), da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia (Secult), anuncia a abertura de inscrições para os “Cursos de Férias 2026”.

O centro oferece 900 vagas distribuídas em 28 modalidades, abrindo oportunidade para quem deseja movimentar o corpo e explorar novas expressões artísticas durante o verão.

As aulas acontecerão de 5 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026 e serão realizadas na Escola de Dança da Funceb, localizada no coração do Pelourinho (Rua da Oração, nº 1).

Os cursos serão oferecidos nos turnos vespertino ou noturno, com frequência de duas vezes por semana (segundas e quartas ou terças e quintas).

Entre as 28 modalidades, o público poderá escolher entre

Danças de matriz Afro : Canto e Dança dos Orixás, Swing Afro Baiano, Afrobeats e Dança Afro Contemporânea.

: Canto e Dança dos Orixás, Swing Afro Baiano, Afrobeats e Dança Afro Contemporânea. Pop e urbano : Kpop Summer, Dancehall Female e Laboratório de Krump.

: Kpop Summer, Dancehall Female e Laboratório de Krump. Técnicas clássicas e modernas : Balé Clássico iniciante, Dança Moderna e Modern Jazz.

: Balé Clássico iniciante, Dança Moderna e Modern Jazz. Outras áreas : Circo e Coletividade, Teatro pela perspectiva do sensível e Pole Dance Circus.

As inscrições podem ser feitas no dia e horário da primeira aula do curso escolhido. O pagamento é realizado diretamente ao professor no local. O investimento é de R$ 150 para o curso completo e R$ 40 para a aula avulsa.