Funceb sorteia bolsas para cursos de dança nas férias de 2026

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) abriu inscrições para o sorteio online de 84 bolsas destinadas aos Cursos de Férias 2026, que acontecem entre 5 de janeiro e 6 de fevereiro do próximo ano, na Escola de Dança da Funceb, no Pelourinho, em Salvador.

Podem participar do sorteio pessoas a partir de 15 anos, com ou sem experiência prévia em dança. As inscrições para concorrer às bolsas ficam abertas de 15 a 17 de dezembro de 2025, por meio de formulário eletrônico, e o resultado será divulgado no dia 18 de dezembro, após sorteio eletrônico, no site da Funceb.

Ao todo, são 28 modalidades, com aulas realizadas às segundas e quartas ou terças e quintas, nos turnos vespertino ou noturno. As atividades ocorrem na sede da Escola de Dança da Funceb, localizada na Rua da Oração, nº 1, no Pelourinho.



Entre as opções oferecidas estão Dancehall Female, Dança Contemporânea: corpo e arquitetura, Tap Dance Afro, Dança Charme, Kpop Summer, Mexendo Pelve, Canto e Dança dos Orixás, Swing Afro Baiano e suas conexões, Balé Clássico iniciante, Improviso e Coreografia, Dança Afro, Afrobeats, Dança Afro Contemporânea, Heels Dance Experience, Dança Moderna, Circo e Coletividade, Teatro e Hip-Hop, Jazz Funk e Performance, entre outras linguagens artísticas.

Quem não for contemplado no sorteio poderá se inscrever diretamente no dia e horário da primeira aula do curso escolhido, efetuando o pagamento ao professor responsável. O investimento informado é de R$ 150,00 pelo curso completo ou R$ 40,00 por aula avulsa.