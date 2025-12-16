Uesb abre inscrições para mais de 150 vagas em quase 40 cursos

UESB abre inscrições para vários cursos - Foto: Divulgação | Uesb

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) abriu inscrições para o Processo Seletivo de Acesso e Inclusão 2026 que vai possibilitar o ingresso em 38 cursos de graduação para o primeiro semestre do ano.

No total, o processo oferece 152 vagas para os seguintes candidatos:

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

quilombolas;

indígenas;

Pessoas com Deficiência (PCD);

pessoas trans (travestis ou transexuais).

Inscrições

Para realizar a inscrição do processo, os interessados podem utilizar a nota geral do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado entre os anos de 2021 e 2025.

Elas devem ser feitas online, por meio do preenchimento de um formulário disponível no site da Uesb. Os documentos exigidos durante o processo devem ser digitalizados, na sua integralidade, sem cortes de margens.

Resultado

O resultado do processo seletivo vai ser divulgado até o dia 31 de janeiro de 2026, no site oficial da Uesb. Somado a isso, ele também vai ser divulgado no Diário Oficial da União

Outros detalhes sobre recursos e os cursos contemplados na seleção podem ser acessados por meio do edital.