CONCURSOS
Latam abre processo seletivo de pilotos com bonificação de R$ 160 mil
Processo será para a contratação de comandantes e copilotos para operarem aeronaves que vão integrar frota da Embraer em 2026
A empresa aérea Latam abriu, nesta segunda-feira, 15, um processo seletivo para contratar comandantes e copilotos para operarem aeronaves da frota de 2026 da Embraer.
As inscrições para as vagas ficarão abertas até o dia 4 de janeiro de 2026 na página “Trabalhe Conosco Latam”. Os profissionais vão ser admitidos a partir de fevereiro de 2026.
Salários
O processo seletivo prevê o pagamento de um bônus de contratação para os comandantes de R$ 160 mil e para os copilotos de R$ 80 mil, de acordo com informações da CNN.
Aumento na frota
A Latam e suas afiliadas anunciaram a aquisição de 74 aeronaves modelo Embraer E195-E2 com corredor único como parte de seu plano de expansão na América do Sul.
Requisitos
Comandante
- Experiência mínima com 5.000 horas de voo em linhas aéreas regulares (RBAC 121 ou similar), sendo:
- No mínimo de 3.000 horas de voo em aeronaves a jato (qualquer tipo e função);
- No mínimo de 500 horas como piloto em comando em aeronaves similares ou maiores que o E2;
- ICAO 4 ou Superior válido no ato da inscrição e com validade mínima de 1 ano no ato da contratação;
- CMA válido;
- Carteira válida E-JETS E1 e E2, ou experiência recente (últimos 3 anos);
- Passaporte brasileiro válido;
- Diferencial: IFR válido;
- Diferencial: Visto Americano (B1/B2) válido;
- Diferencial: Ensino superior completo.
Copiloto
- Experiência mínima de 500 horas totais de voo de avião;
- Licença de Piloto Comercial de Avião;
- Habilitação IFRA;
- Habilitação MLTE ou Tipo;
- CCT de PLA;
- CAO 4 ou superior válido no ato da inscrição e com validade mínima de 1 ano no ato da contratação;
- CMA de primeira classe com validade mínima de 6 meses - no ato da admissão;
- Carteira válida E-JETS E1 e E2, ou experiência recente (últimos 3 anos);
- Curso Superior Completo;
- Passaporte brasileiro válido;
- Diferencial: Visto Americano (B1/B2) válido.
