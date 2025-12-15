Latam abre processo seletivo de pilotos com bonificação de R$ 160 mil

Latam abre concurso para comandantes e copilotos - Foto: Divulgação | Latam Airlines

A empresa aérea Latam abriu, nesta segunda-feira, 15, um processo seletivo para contratar comandantes e copilotos para operarem aeronaves da frota de 2026 da Embraer.

As inscrições para as vagas ficarão abertas até o dia 4 de janeiro de 2026 na página “Trabalhe Conosco Latam”. Os profissionais vão ser admitidos a partir de fevereiro de 2026.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Salários

O processo seletivo prevê o pagamento de um bônus de contratação para os comandantes de R$ 160 mil e para os copilotos de R$ 80 mil, de acordo com informações da CNN.

Aumento na frota

A Latam e suas afiliadas anunciaram a aquisição de 74 aeronaves modelo Embraer E195-E2 com corredor único como parte de seu plano de expansão na América do Sul.

Requisitos

Comandante

Experiência mínima com 5.000 horas de voo em linhas aéreas regulares (RBAC 121 ou similar), sendo:

No mínimo de 3.000 horas de voo em aeronaves a jato (qualquer tipo e função);

No mínimo de 500 horas como piloto em comando em aeronaves similares ou maiores que o E2;

ICAO 4 ou Superior válido no ato da inscrição e com validade mínima de 1 ano no ato da contratação;

CMA válido;

Carteira válida E-JETS E1 e E2, ou experiência recente (últimos 3 anos);

Passaporte brasileiro válido;

Diferencial: IFR válido;

Diferencial: Visto Americano (B1/B2) válido;

Diferencial: Ensino superior completo.

Copiloto