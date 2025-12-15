Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

Latam abre processo seletivo de pilotos com bonificação de R$ 160 mil

Processo será para a contratação de comandantes e copilotos para operarem aeronaves que vão integrar frota da Embraer em 2026

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

15/12/2025 - 16:16 h
Latam abre concurso para comandantes e copilotos
Latam abre concurso para comandantes e copilotos -

A empresa aérea Latam abriu, nesta segunda-feira, 15, um processo seletivo para contratar comandantes e copilotos para operarem aeronaves da frota de 2026 da Embraer.

As inscrições para as vagas ficarão abertas até o dia 4 de janeiro de 2026 na página “Trabalhe Conosco Latam”. Os profissionais vão ser admitidos a partir de fevereiro de 2026.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Salários

O processo seletivo prevê o pagamento de um bônus de contratação para os comandantes de R$ 160 mil e para os copilotos de R$ 80 mil, de acordo com informações da CNN.

Aumento na frota

A Latam e suas afiliadas anunciaram a aquisição de 74 aeronaves modelo Embraer E195-E2 com corredor único como parte de seu plano de expansão na América do Sul.

Leia Também:

Com candidatos no local, prefeitura cancela concurso por erro em prova
Instituição de Saúde abre vagas com salário de mais de R$ 8 mil
Ibama e Incra abrem edital com salários de até R$ 11 mil; saiba como participar
IBGE prorroga prazo de inscrições para concurso com 9 mil vagas

Requisitos

Comandante

  • Experiência mínima com 5.000 horas de voo em linhas aéreas regulares (RBAC 121 ou similar), sendo:
  • No mínimo de 3.000 horas de voo em aeronaves a jato (qualquer tipo e função);
  • No mínimo de 500 horas como piloto em comando em aeronaves similares ou maiores que o E2;
  • ICAO 4 ou Superior válido no ato da inscrição e com validade mínima de 1 ano no ato da contratação;
  • CMA válido;
  • Carteira válida E-JETS E1 e E2, ou experiência recente (últimos 3 anos);
  • Passaporte brasileiro válido;
  • Diferencial: IFR válido;
  • Diferencial: Visto Americano (B1/B2) válido;
  • Diferencial: Ensino superior completo.

Copiloto

  • Experiência mínima de 500 horas totais de voo de avião;
  • Licença de Piloto Comercial de Avião;
  • Habilitação IFRA;
  • Habilitação MLTE ou Tipo;
  • CCT de PLA;
  • CAO 4 ou superior válido no ato da inscrição e com validade mínima de 1 ano no ato da contratação;
  • CMA de primeira classe com validade mínima de 6 meses - no ato da admissão;
  • Carteira válida E-JETS E1 e E2, ou experiência recente (últimos 3 anos);
  • Curso Superior Completo;
  • Passaporte brasileiro válido;
  • Diferencial: Visto Americano (B1/B2) válido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aeronaves concurso Embraer emprego empresa aérea latam Latam Airlines processo seletivo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Latam abre concurso para comandantes e copilotos
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x