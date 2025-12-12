Ibama e Incra abrem edital com salários de até R$ 11 mil; saiba como participar

Ibama e Incra lançam processo seletivo com 60 vagas - Foto: Reprodução / Agência Brasil

Ibama e Incra divulgaram, nesta sexta (12), o edital do processo seletivo conjunto que vai preencher 60 vagas temporárias para profissionais de nível superior. As oportunidades oferecem remuneração que pode ultrapassar os R$11 mil, além da formação de cadastro reserva.

As chances são para os cargos de analista técnico de complexidade intelectual e analista técnico de complexidade gerencial, distribuídos entre as duas autarquias. Do total, 40 vagas vão para o Ibama e 20 para o Incra.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Distribuição das oportunidades

No Ibama, todas as chances são destinadas ao cargo de analista técnico de complexidade intelectual. O órgão terá 8 vagas no Rio de Janeiro e 32 em Brasília (DF).

Já no Incra, a oferta contempla 17 vagas para analista técnico de complexidade intelectual e 3 vagas para analista técnico de complexidade gerencial, todos com atuação em Brasília.

Quais são os cargos e formações exigidas?

As funções exigem nível superior, com graduação específica de acordo com a área pretendida.

Confira as exigências:

Analista técnico (complexidade intelectual):

Biologia — graduação em Biologia/Ciências Biológicas

Ciências Sociais — Sociologia/Ciências Sociais

Direito — Direito/Ciências Jurídicas e Sociais

Engenharia Ambiental

Engenharia de Minas

Engenharia Florestal

Engenharia Química ou Química

Geografia

Geologia

Oceanografia ou Oceanologia

Pedagogia

Cargos do Incra

Analista técnico (complexidade intelectual):

Ciências Sociais

Direito

Engenharia Ambiental

Geografia

Analista técnico (complexidade gerencial):

Formação superior em qualquer área + mestrado e doutorado em Antropologia

Salários e benefícios: quanto ganha cada cargo?

A remuneração depende da função escolhida:

R$7.283,05 para analista técnico de complexidade intelectual

R$9.861,23 para analista técnico de complexidade gerencial

Com o auxílio-alimentação de R$1.175, os valores sobem para:

R$8.458,05 (intelectual)

R$11.036,23 (gerencial)

Os profissionais ainda podem contar com auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, conforme o edital.

Inscrições começam dia 15: veja como participar

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Access. O prazo abre às 14h de 15 de dezembro e segue até 23h59 de 8 de janeiro.

O candidato deverá escolher um órgão, um cargo/perfil e uma cidade, já que as provas acontecerão no mesmo dia.

Taxas de inscrição:

R$60 para analista intelectual

R$70 para analista gerencial

O pagamento, via GRU, pode ser realizado por PIX, cartão ou PagTesouro até 9 de janeiro.

Isenção da taxa: quem pode solicitar

O edital prevê isenção total para:

inscritos no CadÚnico;

doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Os pedidos devem ser enviados nos dias 15 e 16 de dezembro, pelo site da organizadora.

Provas acontecem em fevereiro

Os candidatos serão avaliados por prova objetiva e discursiva, previstas para 8 de fevereiro, à tarde, entre 14h e 19h. As avaliações ocorrerão em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), conforme a escolha de lotação.

O cartão de confirmação, com local exato de prova, será liberado em 2 de fevereiro.

A objetiva terá 60 questões, com conteúdos gerais e específicos.

Para o Ibama:

Língua Portuguesa

Noções de TI

Ética no Serviço Público

Legislação Ambiental

Licenciamento Ambiental Federal

Para o Incra:

Língua Portuguesa

Ética e Integridade

Democracia, Cidadania, Diversidade e Inclusão

Noções de Administração Pública

Pesquisa Social

Legislação e Políticas Públicas

A aprovação exige mínimo de 50% da pontuação e nenhuma disciplina zerada.

A etapa discursiva será composta por um estudo de caso sobre Licenciamento Ambiental, com desenvolvimento entre 20 e 30 linhas.

Só terão a discursiva corrigida os candidatos melhor classificados na objetiva — até dez vezes o número de vagas, seguindo empates e reservas.

Para ser aprovado, o candidato também deve atingir no mínimo 50% da nota.

O processo seletivo será válido por dois anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. O resultado final deve ser divulgado em 7 de abril.