CONCURSOS
Ibama e Incra abrem edital com salários de até R$ 11 mil; saiba como participar
Edital traz 60 vagas temporárias para nível superior
Por Iarla Queiroz
Ibama e Incra divulgaram, nesta sexta (12), o edital do processo seletivo conjunto que vai preencher 60 vagas temporárias para profissionais de nível superior. As oportunidades oferecem remuneração que pode ultrapassar os R$11 mil, além da formação de cadastro reserva.
As chances são para os cargos de analista técnico de complexidade intelectual e analista técnico de complexidade gerencial, distribuídos entre as duas autarquias. Do total, 40 vagas vão para o Ibama e 20 para o Incra.
Distribuição das oportunidades
No Ibama, todas as chances são destinadas ao cargo de analista técnico de complexidade intelectual. O órgão terá 8 vagas no Rio de Janeiro e 32 em Brasília (DF).
Já no Incra, a oferta contempla 17 vagas para analista técnico de complexidade intelectual e 3 vagas para analista técnico de complexidade gerencial, todos com atuação em Brasília.
Leia Também:
Quais são os cargos e formações exigidas?
As funções exigem nível superior, com graduação específica de acordo com a área pretendida.
Confira as exigências:
Analista técnico (complexidade intelectual):
- Biologia — graduação em Biologia/Ciências Biológicas
- Ciências Sociais — Sociologia/Ciências Sociais
- Direito — Direito/Ciências Jurídicas e Sociais
- Engenharia Ambiental
- Engenharia de Minas
- Engenharia Florestal
- Engenharia Química ou Química
- Geografia
- Geologia
- Oceanografia ou Oceanologia
- Pedagogia
- Cargos do Incra
- Analista técnico (complexidade intelectual):
- Ciências Sociais
- Direito
- Engenharia Ambiental
- Geografia
Analista técnico (complexidade gerencial):
- Formação superior em qualquer área + mestrado e doutorado em Antropologia
Salários e benefícios: quanto ganha cada cargo?
A remuneração depende da função escolhida:
- R$7.283,05 para analista técnico de complexidade intelectual
- R$9.861,23 para analista técnico de complexidade gerencial
Com o auxílio-alimentação de R$1.175, os valores sobem para:
- R$8.458,05 (intelectual)
- R$11.036,23 (gerencial)
Os profissionais ainda podem contar com auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, conforme o edital.
Inscrições começam dia 15: veja como participar
As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Access. O prazo abre às 14h de 15 de dezembro e segue até 23h59 de 8 de janeiro.
O candidato deverá escolher um órgão, um cargo/perfil e uma cidade, já que as provas acontecerão no mesmo dia.
Taxas de inscrição:
- R$60 para analista intelectual
- R$70 para analista gerencial
O pagamento, via GRU, pode ser realizado por PIX, cartão ou PagTesouro até 9 de janeiro.
Isenção da taxa: quem pode solicitar
O edital prevê isenção total para:
- inscritos no CadÚnico;
- doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
Os pedidos devem ser enviados nos dias 15 e 16 de dezembro, pelo site da organizadora.
Provas acontecem em fevereiro
Os candidatos serão avaliados por prova objetiva e discursiva, previstas para 8 de fevereiro, à tarde, entre 14h e 19h. As avaliações ocorrerão em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), conforme a escolha de lotação.
O cartão de confirmação, com local exato de prova, será liberado em 2 de fevereiro.
A objetiva terá 60 questões, com conteúdos gerais e específicos.
Para o Ibama:
- Língua Portuguesa
- Noções de TI
- Ética no Serviço Público
- Legislação Ambiental
- Licenciamento Ambiental Federal
Para o Incra:
- Língua Portuguesa
- Ética e Integridade
- Democracia, Cidadania, Diversidade e Inclusão
- Noções de Administração Pública
- Pesquisa Social
- Legislação e Políticas Públicas
A aprovação exige mínimo de 50% da pontuação e nenhuma disciplina zerada.
A etapa discursiva será composta por um estudo de caso sobre Licenciamento Ambiental, com desenvolvimento entre 20 e 30 linhas.
Só terão a discursiva corrigida os candidatos melhor classificados na objetiva — até dez vezes o número de vagas, seguindo empates e reservas.
Para ser aprovado, o candidato também deve atingir no mínimo 50% da nota.
O processo seletivo será válido por dois anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. O resultado final deve ser divulgado em 7 de abril.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes