Com candidatos no local, prefeitura cancela concurso por erro em prova

- Foto: Luci Sallum / PMC

A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, suspendeu o concurso da Secretaria Municipal de Saúde, que aconteceria no último domingo, 14. Os candidatos já aguardavam nos locais de aplicação quando foram comunicados da decisão, o que causou uma manifestação entre as pessoas presentes.

As provas aconteceriam nos dois turnos. Segundo o Instituto Access, banca responsável, a medida foi adotada após intercorrências operacionais em unidades previstas para a realização do certame. O cancelamento teve como objetivo "resguardar a isonomia, a segurança e a lisura do processo".

"A administração municipal lamenta o ocorrido e pede desculpas pelos transtornos gerados aos candidatos", disse a prefeitura, em nota.

Candidatos revoltados

Devido ao cancelamento, os candidatos se mostraram insatisfeitos, sobretudo aqueles que não moravam no município e precisaram se deslocar para a realização da prova, gastando tempo, dinheiro, e realizando uma programação para tornar a ida ao local possível.

Revoltados, ao lado de fora da Escola Estadual Flávio dos Santos, os participantes iniciaram um protesto, aos gritos "queremos prova". Os candidatos ocuparam parte da Rua Jacuí, e a Polícia Militar foi acionada.

Novas datas

As novas datas do exame e orientações aos candidatos serão divulgadas em breve pelos canais oficiais. O edital prevê 598 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, com oportunidades que contemplam níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Os salários variam de R$ 1.886,22 a R$ 12.762,55, com jornadas de 20 a 40 horas semanais.