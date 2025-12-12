Instituição de Saúde abre vagas com salário de mais de R$ 8 mil

Concurso da Fundação Estatal Saúde da Família abre vaga com salário de R$ 8 mil - Foto: Freepik

A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS) da Bahia anunciou um novo processo seletivo nesta quinta-feira, 11, que visa preencher três vagas e formar cadastro de reserva. As oportunidades são para nível superior.

A contratação será temporária com prazo de 24 meses, de acordo com as normas da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com lotação no município de Salvador.

Inscrições

Os interessados em disputar uma das vagas devem se inscrever até esta sexta-feira, 12, enviando os documentos solicitados para o seguinte email. [email protected].

Não há previsão de cobrança de taxa de participação.

Salários

A pessoa contratada receberá o salário-base de R$ R$ 2.122,95, além de gratificação no valor de R$ 6.005,10 e adicional de insalubridade de R$ 303,60, se devido. Ou seja, no total o salário recebido é de R$ 8.431,65 para jornadas semanais de 12 horas.

Vale ressaltar que o selecionado ainda vai receber o pagamento de auxílio-alimentação/refeição. O exercício da função se dará no Serviço de Verificação de Óbito, anexo do Instituto Médico Legal (IMLNR).

Avaliação

A seleção pública simplificada vai avaliar os candidatos a partir da prova de títulos (análise curricular), com pontuação de:

Experiência como Médico(a) em Necropsia por morte natural e/ou em Serviço de Verificação de Óbito;

Experiência como Médico(a) em Necropsia geral e/ou em Instituto Médico Legal;

Experiência como Médico(a) em Anatomia Patológica;

Experiência como Médico(a) em instituição de saúde pública

e/ou privada, com exceção das informadas nos itens anteriores;

Residência médica em Anatomia Patológica concluída;

Residência médica em Anatomia Patológica, em andamento, no segundo ano (R2) ou no terceiro ano (R3).

Documento normativo

A validade será de um ano, podendo ser prorrogada por um prazo igual, conforme o interesse e a necessidade do contratante.

O edital do processo seletivo simplificado está disponível no site da Fundação Estatal Saúde da Família e a leitura do documento é essencial para saber todos os detalhes do certame.