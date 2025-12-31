Ex-governador expõe caso extraconjugal de deputado e influenciadora

Ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, e os deputados estaduais Rodrigo Amorim e Sarah Poncio - Foto: Montagem | Reprodução/Redes Sociais

O ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, usou as redes sociais para expor um suposto caso extraconjugal envolvendo o deputado estadual Rodrigo Amorim (União) e a influenciadora Sarah Poncio, que também é parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) pelo Solidariedade.

O ex-gestor fluminense compartilhou, na terça-feira, 30 — veja abaixo —, uma troca de mensagens que mencionava uma confusão em um shopping da capital carioca.

A situação teria ocorrido, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, após Fernanda Braga Mendes, esposa de Rodrigo Amorim, supostamente flagrar os dois em um espaço público.

As mensagens encaminhadas ao ex-governador citavam um possível “barraco” no local, o que teria chamado a atenção de pessoas que estavam presentes.

Desconfiança

Na publicação, Garotinho afirmou que a informação chegou até ele após desconfianças da esposa do deputado.

“A esposa do deputado RODRIGO AMORIM andava desconfiada e foi tirar dúvidas. Acertou em cheio. Não fosse pela confusão criada em ambiente público, eu nem daria a informação, por se tratar de pessoas de alta exposição", escreveu ele.

"Mas infelizmente havia muita gente presente e o caso já é de domínio público. Antes de publicar, após receber a informação, conversei com pessoas que confirmaram o acontecimento”, completou Anthony Garotinho.

Os dois deputados supostamente envolvidos na confusão ainda não se manifestaram.