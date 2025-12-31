Adeus ao trono? Paolla Oliveira pode desbancar Virginia em 2027

Paolla era a rainha de bateria da Grande Rio antes de Virginia - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que os dias de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio já estão contados. Convidada para assumir o posto no Carnaval de 2026, a influenciadora pode perder seu lugar para a atriz Paolla Oliveira, antiga dona do trono.

Segundo informações divulgadas pelo jornal EXTRA, pessoas ligadas à agremiação informaram que o nome da artista já é dado como certo para retornar ao posto em 2027, pois os diretores sentem falta do seu samba no pé e alegria na avenida.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que Paolla deixou o posto com a justificativa de que precisava de mais tempo para se dedicar a sua personagem, Heleninha, no remake da novela ‘’Vale Tudo’, e para cuidar do pai, José Everardo, que foi diagnosticado com demência frontotemporal.

Entretanto, fontes alegam que o namoro com o sambista Diogo Nogueira também foi um dos fatores decisivos para a saída da atriz global do cargo, já que ele não conseguiu emplacar um samba na escola e se sentia chateado com a situação. Porém o romance chegou ao fim oficialmente há algumas semanas.

Apesar do burburinho, Paolla segue apenas com o cargo de rainha de honra da Grande Rio e ainda não há informações sobre sua posição na avenida durante o desfile da escola de samba em 2026.

Incômodo com Virginia

Nova rainha da Grande Rio, Virginia Fonseca tem incomodado um pouco os componentes da escola de samba. Criticada por não apresentar samba no pé e ter pouca intimidade com o Carnaval e a agremiação, a famosa tem causado dor de cabeça para a direção.

Alguns integrantes da bateria e moradores de Caxias chegaram até a reclamar da falta de apoio por parte da ex-mulher do cantor Zé Felipe, que não fez nenhuma doação ou ação social com eles durante o período do Natal.