Ex-BBB ganha novamente na Mega da Virada; veja
Paulinha Leite celebra nova vitória na Loteria
Por Cássio Moreira
A ex-BBB Paulinha Leite, participante da 11ª edição do programa, surpreendeu ao afirmar nas redes sociais, nesta quinta-feira, 1, que venceu mais uma vez na Mega-Sena da Virada.
Alvo de um processo da Caixa Econômica, Paulinha publicou o bilhete premiado, aproveitando também para provocar a instituição federal responsável pela operação das loterias.
A vitória ocorreu em um jogo de 20 números, que tem um custo mais elevado. Paulinha acertou na quina (cinco números), faltando apenas um número para levar o prêmio máximo, que passou de R$ 1 bilhão.
Ao todo, Paulinha obteve R$ 65.895,79 do prêmio. "A Caixa já pode chorar agora", debochou a ex-BBB, que hoje é dona de uma empresa especializada em apostas de loteria.
Sorteio da Mega da Virada
O sorteio da Mega da Virada 2025 foi realizado às 11h desta quinta-feira, 1, em São Paulo, após dois adiamentos. O prêmio foi de R$ 1.091.357.286,52 bilhão, o maior valor da história do concurso.
Veja os números sorteados:
- 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59
