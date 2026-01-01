Ex-BBB ganha novamente na Mega da Virada; veja

Paulinha Leite, participante do BBB 11 - Foto: Reprodução

A ex-BBB Paulinha Leite, participante da 11ª edição do programa, surpreendeu ao afirmar nas redes sociais, nesta quinta-feira, 1, que venceu mais uma vez na Mega-Sena da Virada.

Alvo de um processo da Caixa Econômica, Paulinha publicou o bilhete premiado, aproveitando também para provocar a instituição federal responsável pela operação das loterias.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A vitória ocorreu em um jogo de 20 números, que tem um custo mais elevado. Paulinha acertou na quina (cinco números), faltando apenas um número para levar o prêmio máximo, que passou de R$ 1 bilhão.

Ao todo, Paulinha obteve R$ 65.895,79 do prêmio. "A Caixa já pode chorar agora", debochou a ex-BBB, que hoje é dona de uma empresa especializada em apostas de loteria.

Sorteio da Mega da Virada

O sorteio da Mega da Virada 2025 foi realizado às 11h desta quinta-feira, 1, em São Paulo, após dois adiamentos. O prêmio foi de R$ 1.091.357.286,52 bilhão, o maior valor da história do concurso.

Veja os números sorteados: