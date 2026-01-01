Menu
BRASIL
NOVOS MILIONÁRIOS

Veja de onde são os ganhadores da Mega da Virada 2025

Ao todo, seis apostas acertaram os números do sorteio

Redação

Por Redação

01/01/2026 - 13:08 h
Imagem ilustrativa da imagem Veja de onde são os ganhadores da Mega da Virada 2025
-

O sorteio da Mega da Virada 2025, realizado na manhã desta quinta-feira, 1º, teve seis apostas vencedoras, que vão dividir o prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão, o maior da história do concurso.

Segundo a Caixa Econômica Federal, duas apostas vencedoras foram bolões registrados em Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). Também houve um ganhador em João Pessoa (PB) e outros três vencedores que fizeram as apostas pelo canal eletrônico.

Cada ganhador receberá R$ 181.892.881,09. Na segunda faixa de premiação, a quina, 3.921 apostas foram premiadas, com R$ 11.931,42 para cada uma. Já a quadra, que contempla quem acerta quatro números, pagará R$ 216,76 a cada um dos 308.315 ganhadores.

A 17ª edição da Mega da Virada registrou arrecadação superior a R$ 3 bilhões, valor 22,6% maior do que o arrecadado em 2024.

A Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é distribuído entre os acertadores da quina, conforme as regras do concurso especial.

x