Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FOI VOCÊ?

Após dois adiamentos, Mega da Virada realiza sorteio bilionário; veja números

Sorteio aconteceu na manhã desta quinta-feira, 1º

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

01/01/2026 - 11:01 h
Imagem ilustrativa da imagem Após dois adiamentos, Mega da Virada realiza sorteio bilionário; veja números
-

O sorteio da Mega da Virada 2025 foi realizado às 11h desta quinta-feira, 1º, em São Paulo, após dois adiamentos. O prêmio foi de R$ 1.091.357.286,52 bilhão, o maior valor da história do concurso.

Veja os números sorteados:

09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Adiamentos da edição

Leia Também:

Nikolas Ferreira culpa PT por atraso na Mega da Virada: "Inacreditável"
Corrida pela Mega da Virada cria fila virtual no site da Caixa
Estado sortudo? Veja quantos baianos já ganharam a Mega da Virada

O sorteio da Mega da Virada 2025, que inicialmente seria realizado às 22h da quarta-feira, 31, foi adiado para 10h desta quinta-feira, 1º. No entanto, com a chegada do horário, houve um novo atraso.

Segundo informações divulgadas pela Caixa, o adiamento ocorreu após um volume sem precedentes de apostas que provocou instabilidade operacional nos sistemas. Os números impressionam: eram realizadas 120 mil transações por segundo apenas no sistema online da instituição e outras 4.745 transações por segundo nas casas lotéricas espalhadas pelo país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adiamentos apostas mega da virada números sorteados prêmio sorteio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x