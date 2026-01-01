Após dois adiamentos, Mega da Virada realiza sorteio bilionário; veja números

- Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

O sorteio da Mega da Virada 2025 foi realizado às 11h desta quinta-feira, 1º, em São Paulo, após dois adiamentos. O prêmio foi de R$ 1.091.357.286,52 bilhão, o maior valor da história do concurso.

Veja os números sorteados:

09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59

Adiamentos da edição

O sorteio da Mega da Virada 2025, que inicialmente seria realizado às 22h da quarta-feira, 31, foi adiado para 10h desta quinta-feira, 1º. No entanto, com a chegada do horário, houve um novo atraso.

Segundo informações divulgadas pela Caixa, o adiamento ocorreu após um volume sem precedentes de apostas que provocou instabilidade operacional nos sistemas. Os números impressionam: eram realizadas 120 mil transações por segundo apenas no sistema online da instituição e outras 4.745 transações por segundo nas casas lotéricas espalhadas pelo país.