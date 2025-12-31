Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LOTERIAS

Estado sortudo? Veja quantos baianos já ganharam a Mega da Virada

Sorteio será realizado na noite desta quarta-feira, 31

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

31/12/2025 - 11:58 h | Atualizada em 31/12/2025 - 13:49
Diferente da Mega-Sena tradicional, a Mega da Virada não acumula
Diferente da Mega-Sena tradicional, a Mega da Virada não acumula -

O sonho de "dez em cada dez brasileiros", nesta quarta-feira, 31, é ganhar na Mega da Virada. O sorteio será realizado a partir das 22h (horário de Brasília) e será transmitido através dos canais da Caixa Econômica pelo YouTube e Facebook.

A modalidade foi criada em 2009 e, de lá pra cá, vem chamando atenção especialmente pelos prêmios vultuosos — em 2025, a expectativa é a de que o prêmio chegue a R$ 1 bilhão para quem acertar as seis dezenas, sozinho.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Até agora, nas suas 16 edições, a Mega da Virada distribuiu R$ 4,4 bilhões em prêmios pelos diversos estados do país.

Quem são os líderes do ranking?

São Paulo domina o ranking de estados que mais ganharam a Mega da Virada, acumulando 31 bilhetes premiados e um prêmio total de R$ 1.168.291.357,17.

Leia Também:

Mega da Virada: os números que nunca saíram e os favoritos
Mega da Virada: quanto rende e o que se pode comprar
R$ 1 bilhão na Mega: descubra famosos que já tiveram sorte no jogo

A supremacia é resultado direto de fatores estruturais: população de 46 milhões de habitantes, maior densidade de casas lotéricas do Brasil e maior volume de apostas geradas.

Minas Gerais se posiciona como o segundo estado mais premiado da Mega da Virada, com 14 bilhetes premiados e R$ 418.111.855,50 acumulados.

E a Bahia?

Neste levantamento, a Bahia só fica atrás de São Paulo e Minas Gerais. Ao todo, foram 13 bilhetes premiados e R$ 305.625.316,13 em prêmios acumulados. Uma liderança isolada na Região Nordeste.

Para se ter uma ideia, o segundo lugar é ocupado conjuntamente pelo Maranhão e Ceará: as duas Unidades da Federação tiveram apenas três bilhetes premiados desde que a modalidade foi iniciada pela Caixa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia loterias caixa mega da virada

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Diferente da Mega-Sena tradicional, a Mega da Virada não acumula
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Diferente da Mega-Sena tradicional, a Mega da Virada não acumula
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Diferente da Mega-Sena tradicional, a Mega da Virada não acumula
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

Diferente da Mega-Sena tradicional, a Mega da Virada não acumula
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x