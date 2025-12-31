LOTERIAS
Estado sortudo? Veja quantos baianos já ganharam a Mega da Virada
Sorteio será realizado na noite desta quarta-feira, 31
Por Yuri Abreu
O sonho de "dez em cada dez brasileiros", nesta quarta-feira, 31, é ganhar na Mega da Virada. O sorteio será realizado a partir das 22h (horário de Brasília) e será transmitido através dos canais da Caixa Econômica pelo YouTube e Facebook.
A modalidade foi criada em 2009 e, de lá pra cá, vem chamando atenção especialmente pelos prêmios vultuosos — em 2025, a expectativa é a de que o prêmio chegue a R$ 1 bilhão para quem acertar as seis dezenas, sozinho.
Até agora, nas suas 16 edições, a Mega da Virada distribuiu R$ 4,4 bilhões em prêmios pelos diversos estados do país.
Quem são os líderes do ranking?
São Paulo domina o ranking de estados que mais ganharam a Mega da Virada, acumulando 31 bilhetes premiados e um prêmio total de R$ 1.168.291.357,17.
Leia Também:
A supremacia é resultado direto de fatores estruturais: população de 46 milhões de habitantes, maior densidade de casas lotéricas do Brasil e maior volume de apostas geradas.
Minas Gerais se posiciona como o segundo estado mais premiado da Mega da Virada, com 14 bilhetes premiados e R$ 418.111.855,50 acumulados.
E a Bahia?
Neste levantamento, a Bahia só fica atrás de São Paulo e Minas Gerais. Ao todo, foram 13 bilhetes premiados e R$ 305.625.316,13 em prêmios acumulados. Uma liderança isolada na Região Nordeste.
Para se ter uma ideia, o segundo lugar é ocupado conjuntamente pelo Maranhão e Ceará: as duas Unidades da Federação tiveram apenas três bilhetes premiados desde que a modalidade foi iniciada pela Caixa.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes