Estado sortudo? Veja quantos baianos já ganharam a Mega da Virada

Diferente da Mega-Sena tradicional, a Mega da Virada não acumula - Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil

O sonho de "dez em cada dez brasileiros", nesta quarta-feira, 31, é ganhar na Mega da Virada. O sorteio será realizado a partir das 22h (horário de Brasília) e será transmitido através dos canais da Caixa Econômica pelo YouTube e Facebook.

A modalidade foi criada em 2009 e, de lá pra cá, vem chamando atenção especialmente pelos prêmios vultuosos — em 2025, a expectativa é a de que o prêmio chegue a R$ 1 bilhão para quem acertar as seis dezenas, sozinho.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Até agora, nas suas 16 edições, a Mega da Virada distribuiu R$ 4,4 bilhões em prêmios pelos diversos estados do país.

Quem são os líderes do ranking?

São Paulo domina o ranking de estados que mais ganharam a Mega da Virada, acumulando 31 bilhetes premiados e um prêmio total de R$ 1.168.291.357,17.

A supremacia é resultado direto de fatores estruturais: população de 46 milhões de habitantes, maior densidade de casas lotéricas do Brasil e maior volume de apostas geradas.

Minas Gerais se posiciona como o segundo estado mais premiado da Mega da Virada, com 14 bilhetes premiados e R$ 418.111.855,50 acumulados.

E a Bahia?

Neste levantamento, a Bahia só fica atrás de São Paulo e Minas Gerais. Ao todo, foram 13 bilhetes premiados e R$ 305.625.316,13 em prêmios acumulados. Uma liderança isolada na Região Nordeste.

Para se ter uma ideia, o segundo lugar é ocupado conjuntamente pelo Maranhão e Ceará: as duas Unidades da Federação tiveram apenas três bilhetes premiados desde que a modalidade foi iniciada pela Caixa.