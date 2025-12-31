Mega da Virada: os números que nunca saíram e os favoritos

Mega da Virada 2025 será sorteada nesta quarta-feira, 31 - Foto: Divulgação

A Mega da Virada 2025 será sorteada nesta quarta-feira, 31, a partir das 22h (horário de Brasília), com um prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior já oferecido pelas loterias brasileiras. Para muitos apostadores, analisar os concursos anteriores é uma forma de tentar identificar padrões e escolher os números da aposta.

Ao longo das 16 edições já realizadas do sorteio especial da Mega-Sena, 10 dezenas entre as 60 disponíveis nunca foram sorteadas. São elas: 07, 08, 09, 13, 26, 28, 39, 44, 54 e 60.

Dezenas mais frequentes na Mega da Virada

Entre os números que mais apareceram, o destaque é a dezena 10, presente em cinco sorteios desde 2009. Confira a distribuição das dezenas mais recorrentes:

10 (5 vezes)

05 e 33 (4 vezes)

03, 17, 20, 34, 36, 41, 56 e 58 (3 vezes)

01, 02, 04, 11, 12, 18, 22, 24, 29, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 50, 51, 53 e 57 (2 vezes)

06, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 43, 45, 47, 48, 49, 52, 55 e 59 (1 vez)

Resultados recentes da Mega da Virada

2024: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57

2023: 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56

2022: 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59

2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46

2020: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42

2019: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58

2018: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33

2017: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 – 37

2016: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53

2015: 02 – 18 – 31 – 42 – 51 – 56

2014: 01 – 05 – 11 – 16 – 20 – 56

2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53

2012: 14 – 32 – 33 – 36 – 41 – 52

2011: 03 – 04 – 29 – 36 – 45 – 55

2010: 02 – 10 – 34 – 37 – 43 – 50

2009: 10 – 27 – 40 – 46 – 49 – 58

Desde a criação da Mega da Virada, em 2009, 129 apostas já acertaram as seis dezenas, sempre com mais de um ganhador por edição. Os anos com maior número de premiados foram 2018, com 52 apostas vencedoras, e 2017, com 17 ganhadores.

Valor da aposta e prazo

As apostas para a Mega da Virada 2025 podem ser registradas até 20h desta quarta-feira. O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Quem optar por marcar mais números paga valores maiores:

7 dezenas: R$ 42

10 dezenas: R$ 1.260

20 dezenas (máximo permitido): R$ 232,5 mil

É possível apostar nas casas lotéricas, pelo site ou pelo aplicativo Loterias Caixa (iOS e Android).

Assim como em outros concursos especiais, o prêmio principal não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor é redistribuído entre os ganhadores da faixa seguinte, e assim sucessivamente.

Como funciona o bolão da Mega da Virada

Os bolões são uma alternativa para quem deseja apostar mais números sem arcar sozinho com o custo. Para criar um bolão oficial, basta ir a uma lotérica, definir o número de cotas e preencher o campo específico no volante.

As regras seguem o padrão da Mega-Sena:

Valor mínimo do bolão: R$ 18

Valor mínimo por cota: R$ 7

Quantidade de cotas: de 2 a 100

Até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de dezenas

Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, inclusive de forma on-line, podendo haver uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.