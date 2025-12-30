Mega da Virada: quanto rende e o que se pode comprar

- Foto: Reprodução internet

O prêmio da Mega-Sena da Virada 2025 está estimado em R$ 1 bilhão. O sorteio acontece na noite de 31 de dezembro. O Portal A TARDE preparou simulações sobre a rentabilidade do valor e o poder de compra.

Caso o valor integral seja aplicado em investimentos de renda fixa com perfil conservador, o rendimento mensal do prêmio atinge valores expressivos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em um cenário de juros baseado no Certificado de Depósito Interbancário (CDI) atual, a aplicação de R$ 1 bilhão em produtos como Certificados de Depósito Bancário (CDBs) que pagam 100% do CDI geraria um retorno líquido mensal aproximado de R$ 9,2 milhões.

Se o ganhador optar por depositar o valor em uma conta poupança, o rendimento mensal isento de Imposto de Renda seria de cerca de R$ 6,65 milhões.

Em termos de renda, o prêmio equivale a mais de 658 mil salários mínimos, considerando o valor atual de R$ 1.518.

Poder de compra

Com um prêmio de R$ 1 bilhão, a capacidade de aquisição de bens é elevada. O valor permite a compra de grandes volumes de ativos. Um exemplo é a aquisição de 200 Ferraris (modelos de R$ 5 milhões cada) ou de 13 unidades de imóveis de luxo avaliados em R$ 75 milhões cada.

Especialistas em finanças sugerem que o ganhador procure imediatamente assessoria profissional para a gestão patrimonial do valor. A aplicação deve priorizar a manutenção do capital e a geração de renda passiva por meio dos rendimentos.