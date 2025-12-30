1 BILHÃO DE REAIS
Mega da Virada: quanto rende e o que se pode comprar
Se aplicado em investimentos de renda fixa com perfil conservador, rendimento mensal atinge valores milionários
Por Jair Mendonça Jr
O prêmio da Mega-Sena da Virada 2025 está estimado em R$ 1 bilhão. O sorteio acontece na noite de 31 de dezembro. O Portal A TARDE preparou simulações sobre a rentabilidade do valor e o poder de compra.
Caso o valor integral seja aplicado em investimentos de renda fixa com perfil conservador, o rendimento mensal do prêmio atinge valores expressivos.
Em um cenário de juros baseado no Certificado de Depósito Interbancário (CDI) atual, a aplicação de R$ 1 bilhão em produtos como Certificados de Depósito Bancário (CDBs) que pagam 100% do CDI geraria um retorno líquido mensal aproximado de R$ 9,2 milhões.
Se o ganhador optar por depositar o valor em uma conta poupança, o rendimento mensal isento de Imposto de Renda seria de cerca de R$ 6,65 milhões.
Em termos de renda, o prêmio equivale a mais de 658 mil salários mínimos, considerando o valor atual de R$ 1.518.
Poder de compra
Com um prêmio de R$ 1 bilhão, a capacidade de aquisição de bens é elevada. O valor permite a compra de grandes volumes de ativos. Um exemplo é a aquisição de 200 Ferraris (modelos de R$ 5 milhões cada) ou de 13 unidades de imóveis de luxo avaliados em R$ 75 milhões cada.
Especialistas em finanças sugerem que o ganhador procure imediatamente assessoria profissional para a gestão patrimonial do valor. A aplicação deve priorizar a manutenção do capital e a geração de renda passiva por meio dos rendimentos.
