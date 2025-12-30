Menu
BRASIL
1 BILHÃO DE REAIS

Mega da Virada: quanto rende e o que se pode comprar

Se aplicado em investimentos de renda fixa com perfil conservador, rendimento mensal atinge valores milionários

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

30/12/2025 - 11:12 h
Imagem ilustrativa da imagem Mega da Virada: quanto rende e o que se pode comprar
-

O prêmio da Mega-Sena da Virada 2025 está estimado em R$ 1 bilhão. O sorteio acontece na noite de 31 de dezembro. O Portal A TARDE preparou simulações sobre a rentabilidade do valor e o poder de compra.

Leia Também:

Bolão de R$ 300 mil reúne 2 mil pessoas para prêmio da Mega da Virada
Mega da Virada: saiba o que dá para comprar com prêmio de R$ 1 bilhão
Mega da Virada: quando apostar, quanto custa e como fazer bolão

Caso o valor integral seja aplicado em investimentos de renda fixa com perfil conservador, o rendimento mensal do prêmio atinge valores expressivos.

Em um cenário de juros baseado no Certificado de Depósito Interbancário (CDI) atual, a aplicação de R$ 1 bilhão em produtos como Certificados de Depósito Bancário (CDBs) que pagam 100% do CDI geraria um retorno líquido mensal aproximado de R$ 9,2 milhões.

Se o ganhador optar por depositar o valor em uma conta poupança, o rendimento mensal isento de Imposto de Renda seria de cerca de R$ 6,65 milhões.

Em termos de renda, o prêmio equivale a mais de 658 mil salários mínimos, considerando o valor atual de R$ 1.518.

Poder de compra

Com um prêmio de R$ 1 bilhão, a capacidade de aquisição de bens é elevada. O valor permite a compra de grandes volumes de ativos. Um exemplo é a aquisição de 200 Ferraris (modelos de R$ 5 milhões cada) ou de 13 unidades de imóveis de luxo avaliados em R$ 75 milhões cada.

Especialistas em finanças sugerem que o ganhador procure imediatamente assessoria profissional para a gestão patrimonial do valor. A aplicação deve priorizar a manutenção do capital e a geração de renda passiva por meio dos rendimentos.

