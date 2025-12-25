MEGA DA VIRADA
Mega da Virada: quando apostar, quanto custa e como fazer bolão
O último concurso regular do ano, realizado no último sábado, 20, terminou sem vencedores do prêmio principal
Por Carla Melo
Com o fim do ano, muitos apostadores aumentam o número de palpites para o Mega da Virada, após o último concurso regular do ano, realizado no último sábado, 20, terminar sem vencedores do prêmio principal.
O prêmio, que será sorteado no dia 31 de dezembro, atingirá a marca inédita de R$ 1 bilhão. Diferentemente dos concursos regulares, a Mega da Virada recebe uma parcela maior da arrecadação acumulada ao longo do ano, além de não permitir que o prêmio principal acumule após o sorteio final
Como apostar?
Há duas formas de apostar: na lotérica e de forma on-line. Os clientes da Caixa Econômica Federal têm a comodidade de realizar apostas simples por um custo de R$ 6,00. No caso do cliente optar por ir a uma lotérica, ele deve ficar atento ao horário de funcionamento da unidade escolhida, uma vez que as agências físicas podem fechar até 20h no dia 31 de dezembro.
Leia Também:
Para aqueles que não possuem conta no banco, a opção online de apostas está disponível, também com o valor mínimo de R$ 6,00. Nesse caso, as apostas também podem ser feitas até as 20h, duas horas antes do sorteio.
Para quem prefere não escolher números específicos, o site disponibiliza uma opção de "surpresinhas", que inclui quatro jogos pelo valor de R$ 6,00. Nessa modalidade, o sistema escolhe aleatoriamente os números, que só é possível vê-los depois da aposta confirmada e concluída.
- Na última tela, o apostador pode conferir os números e finalizar a compra. O status de cada aposta pode ser visualizado na opção “conferir aposta”.
- Após realizar apostas no valor mínimo de R$ 6, clique no botão "Ir para pagamento" e insira os dados do cartão de crédito ou Pix.
- Se preferir, desça a tela e opte por "Surpresinha", onde o sistema selecionará números aleatórios para sua aposta. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar em "Complete o jogo" e o sistema da Caixa escolhe os números restantes. Ao concluir, clique em "Colocar no carrinho".
- Desça a tela e opte por "Mega da Virada"; agora basta escolher os seis números.
- No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro;
- Acesse a Mega da Virada no site Loterias Caixa
Como fazer bolão na Mega da Virada?
Uma alternativa para quem deseja marcar mais números são os bolões — que são organizados em grupos. Nesse caso, os apostadores ampliam suas chances de ganhar.
No bolão, é apostado um número maior de dezenas, o que significa maior probabilidade de acerto. Por outro lado, o valor do prêmio terá de ser dividido entre o grupo todo.
Além dos bolões realizados entre amigos, por exemplo, existem também as cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes