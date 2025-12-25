Menu
ECONOMIA
MEGA DA VIRADA

Mega da Virada: quando apostar, quanto custa e como fazer bolão

O último concurso regular do ano, realizado no último sábado, 20, terminou sem vencedores do prêmio principal

Carla Melo

Por Carla Melo

25/12/2025 - 17:56 h
Último sorteio do ano terminou sem vencedores do prêmio principal
Último sorteio do ano terminou sem vencedores do prêmio principal

Com o fim do ano, muitos apostadores aumentam o número de palpites para o Mega da Virada, após o último concurso regular do ano, realizado no último sábado, 20, terminar sem vencedores do prêmio principal.

O prêmio, que será sorteado no dia 31 de dezembro, atingirá a marca inédita de R$ 1 bilhão. Diferentemente dos concursos regulares, a Mega da Virada recebe uma parcela maior da arrecadação acumulada ao longo do ano, além de não permitir que o prêmio principal acumule após o sorteio final

Como apostar?

Há duas formas de apostar: na lotérica e de forma on-line. Os clientes da Caixa Econômica Federal têm a comodidade de realizar apostas simples por um custo de R$ 6,00. No caso do cliente optar por ir a uma lotérica, ele deve ficar atento ao horário de funcionamento da unidade escolhida, uma vez que as agências físicas podem fechar até 20h no dia 31 de dezembro.

Para aqueles que não possuem conta no banco, a opção online de apostas está disponível, também com o valor mínimo de R$ 6,00. Nesse caso, as apostas também podem ser feitas até as 20h, duas horas antes do sorteio.

Para quem prefere não escolher números específicos, o site disponibiliza uma opção de "surpresinhas", que inclui quatro jogos pelo valor de R$ 6,00. Nessa modalidade, o sistema escolhe aleatoriamente os números, que só é possível vê-los depois da aposta confirmada e concluída.

  • Na última tela, o apostador pode conferir os números e finalizar a compra. O status de cada aposta pode ser visualizado na opção “conferir aposta”.
  • Após realizar apostas no valor mínimo de R$ 6, clique no botão "Ir para pagamento" e insira os dados do cartão de crédito ou Pix.
  • Se preferir, desça a tela e opte por "Surpresinha", onde o sistema selecionará números aleatórios para sua aposta. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar em "Complete o jogo" e o sistema da Caixa escolhe os números restantes. Ao concluir, clique em "Colocar no carrinho".
  • Desça a tela e opte por "Mega da Virada"; agora basta escolher os seis números.
  • No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro;
  • Acesse a Mega da Virada no site Loterias Caixa

Como fazer bolão na Mega da Virada?

Uma alternativa para quem deseja marcar mais números são os bolões — que são organizados em grupos. Nesse caso, os apostadores ampliam suas chances de ganhar.

No bolão, é apostado um número maior de dezenas, o que significa maior probabilidade de acerto. Por outro lado, o valor do prêmio terá de ser dividido entre o grupo todo.

Além dos bolões realizados entre amigos, por exemplo, existem também as cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas.

Ver todas

x