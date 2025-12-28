Menu
MEGA DA VIRADA

Bolão de R$ 300 mil reúne 2 mil pessoas para prêmio da Mega da Virada

Grupo do RS usa inteligência artificial, milhares de apostas e estratégia coletiva para tentar levar R$ 1 bilhão

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

28/12/2025 - 13:47 h
Grupo aposta em uma estratégia de escala para ampliar as chances no concurso especial de fim de ano
Grupo aposta em uma estratégia de escala para ampliar as chances no concurso especial de fim de ano

Um bolão organizado em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, chama atenção às vésperas do sorteio da Mega da Virada de 2025, que deve pagar um prêmio estimado em R$ 1 bilhão no dia 31 de dezembro. A iniciativa já reúne mais de 2 mil participantes e movimentou cerca de R$ 300 mil em apostas.

Criado em 2022, o grupo aposta em uma estratégia de escala para ampliar as chances no concurso especial de fim de ano. As apostas são feitas por meio do site do Bolão Vai Que Dá e registradas em casas lotéricas. Ao todo, foram geradas mais de 8 mil combinações de jogos, segundo informações do site GZH.

Para definir os números, os organizadores utilizam um sistema com apoio de inteligência artificial, que analisa estatísticas de sorteios anteriores e cruza dados para selecionar combinações baseadas nos números mais recorrentes. A proposta é diversificar ao máximo os jogos e reduzir repetições dentro do próprio bolão.

A experiência já rendeu resultados em edições anteriores. Na Mega da Virada de 2024, o mesmo grupo acertou 28 vezes a quadra, o que garantiu um prêmio total de R$ 30.409,12. Na ocasião, foram investidos cerca de R$ 204,1 mil em apostas com cartões de 12 dezenas.

Neste ano, as cotas variam de acordo com o valor investido. A entrada mínima é de R$ 18, com estimativa de retorno em torno de R$ 50 mil por participante em caso de acerto único das seis dezenas.

Já a cota máxima chega a R$ 3,6 mil e pode render mais de R$ 10 milhões para cada integrante, caso o grupo leve sozinho o prêmio principal.

Com o encerramento da aposta principal, os organizadores informaram que o site seguirá oferecendo apenas bolões avulsos, com menos cotas e combinações diferentes, destinados a quem não conseguiu entrar no grupo maior.

O sorteio da Mega da Virada está marcado para as 22h do dia 31 de dezembro e, por regulamento, não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina.

Apesar da empolgação, especialistas alertam que não existe método garantido para vencer o sorteio. Em um jogo simples, com seis números, a probabilidade de acerto é de uma chance em 50 milhões.

Para tentar reduzir essa distância, alguns grupos apostam em jogos com 12 dezenas, nos quais, segundo os participantes, a chance passa de uma em 50 milhões para cerca de uma em 54 mil.

x