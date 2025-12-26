Mega da Virada: saiba o que dá para comprar com prêmio de R$ 1 bilhão

Prêmio da Mega da Virada foi atualizado para R$ 1 bilhão - Foto: Divulgação | Caixa Econômica Federal

A última aposta do ano concentra um sonho coletivo. Na noite de 31 de dezembro, milhões de brasileiros aguardam o resultado da Mega da Virada, concurso especial que se consolidou como um dos eventos mais populares do calendário nacional. Em 2025, a expectativa é ainda maior: o prêmio estimado chega a R$ 1 bilhão, o maior da história da modalidade.

O prêmio recorde amplia a atenção em torno do sorteio. Mesmo com probabilidades baixas, a possibilidade de uma mudança radical de vida continua atraindo milhões de apostadores em todo o país.

Inicialmente estimado em R$ 850 milhões, o prêmio da Mega da Virada foi atualizado para R$ 1 bilhão. Segundo a Caixa, o montante é 57% superior ao pago em 2024, quando R$ 635,4 milhões foram divididos entre oito ganhadores. Desde a primeira edição, realizada em 2009, 130 apostadores já acertaram as seis dezenas do concurso especial.



Diferentemente dos sorteios regulares, o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o valor é redistribuído entre os acertadores da quina e, sucessivamente, da quadra.

Quando acontece o sorteio

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia 31 de dezembro. O sorteio ocorre no mesmo dia, às 22h, com transmissão ao vivo pela internet. Os jogos estão disponíveis em casas lotéricas, no site e no aplicativo das Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa.

O valor mínimo da aposta simples, com seis números, é de R$ 6. Já quem opta por marcar até 20 números pode pagar até R$ 232,56 mil.

O que dá para comprar com R$ 1 bilhão

Se houver apenas um vencedor, o prêmio permitiria aquisições que vão do luxo extremo ao consumo popular.

Automóveis

Com R$ 1 bilhão, seria possível comprar cerca de 190 unidades da Ferrari SF90 modelo 2023, avaliada em torno de R$ 5,2 milhões. Optando por modelos mais antigos ou populares, o número cresce ainda mais: mais de 13 mil Chevrolet Onix 2025 ou cerca de 18 mil Volkswagen Gol 2023.

O prêmio também permitiria adquirir cinco unidades do Rolls-Royce Droptail, considerado o carro mais caro do mundo, avaliado em R$ 181,9 milhões.

Helicópteros e jatinhos

A bolada também possibilitaria a compra de ao menos 15 helicópteros Airbus H145, avaliados entre R$ 50 milhões e R$ 65 milhões cada. Outra opção seria investir em até 10 jatinhos Pilatus PC-24 usados, com valor aproximado de R$ 80 milhões por unidade.

Imóveis de alto padrão

Quem acertar as seis dezenas e levar o maior prêmio da história da Mega-Sena também poderá direcionar a fortuna para o mercado imobiliário. Com R$ 1 bilhão, a quantidade de imóveis possíveis varia conforme fatores como localização, padrão construtivo e metragem das unidades.

No centro de São Paulo, o prêmio permitiria comprar mais de 300 apartamentos usados entre 100 e 200 metros quadrados. Já em bairros valorizados como Pinheiros, na zona oeste da capital, seria possível adquirir ao menos 50 grandes residências.

Artigos de luxo

Com R$ 1 bilhão, também seria possível comprar o relógio mais caro do mundo, o The Hallucination, da joalheria britânica Graff Diamonds, avaliado em mais de R$ 304 milhões.

Quanto rende investir R$ 1 bilhão

Além de gastar, o ganhador pode optar por aplicar o valor e viver de rendimentos. Com a Selic em torno de 15% ao ano, as simulações indicam ganhos mensais milionários, mesmo em aplicações conservadoras.

Poupança: cerca de R$ 6,7 milhões por mês

CDB (100% do CDI): aproximadamente R$ 10,3 milhões por mês

Tesouro Selic: em torno de R$ 10,1 milhões por mês

Mesmo considerando impostos e taxas, o rendimento anual pode ultrapassar R$ 120 milhões líquidos, dependendo da modalidade escolhida.

Por que o prêmio cresceu tanto

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o valor histórico é resultado do aumento nas vendas e de mudanças no cálculo da premiação. Entre elas, está a duplicação do percentual da arrecadação destinado aos prêmios, que passou de 5% para 10%, além da concentração de 90% do montante total na faixa principal.

A trajetória recente confirma o crescimento: em 2020, o prêmio foi de R$ 325,2 milhões; em 2021, chegou a R$ 378,1 milhões; em 2022, ultrapassou R$ 541,9 milhões; em 2023, alcançou R$ 588,8 milhões; e, em 2024, bateu o recorde anterior, com R$ 635,4 milhões.