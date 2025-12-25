Menu
ECONOMIA
REVIRAVOLTA

Dona de Havaianas se recupera e faz quase meio bilhão após polêmica

As ações preferenciais da companhia (ALPA4) encerraram o dia em alta de 4,02%

Carla Melo

Por Carla Melo

25/12/2025 - 18:15 h
Fernanda Torres estrelou propaganda das Havaianas
Fernanda Torres estrelou propaganda das Havaianas

Após registrar queda de 3% nas ações no mercado financeiro com a polêmica do “pé direito”, as Alpargatas, dona da Havaianas, recuperou na terça-feira, 23, todo valor de mercado que havia perdido e ainda expandiu seu valor de mercado.

As ações preferenciais da companhia (ALPA4) encerraram o dia em alta de 4,02%, cotadas a R$ 11,90. Já as ordinárias (ALPA3) tiveram ganho de 8,73%, a R$ 10,96

Na segunda-feira, 22, os papéis preferenciais da empresa haviam caído quase 3% após a propaganda estrelada com Fernanda Torres. O valor de mercado da companhia saiu de R$ 7,444 bilhões para R$ 7,292 bilhões, o que representa uma perda de valor de mercado de R$ 152 milhões, segundo levantamento da Elos Ayta Consultoria.

Leia Também:

Mega da Virada: quando apostar, quanto custa e como fazer bolão
Ouro tem maior alta em 46 anos e renova recorde histórico em 2025
Atraso em parcelas pode excluir 340 mil MEIs do Simples Nacional

Com a alta, a Alpargatas atingiu R$ 7,747 bilhões, elevando seu capital em R$ 455 milhões

Segundo os analistas, a variação das ações mostram que mercado soluçou com o movimento político, mas não atribui grande relevância.

Em 2025, a Alpargatas segue entre as 15 empresas que mais ganharam em rentabilidade na bolsa brasileira, com retorno superior a 113%. Nos quatro anos anteriores, o papel amargou queda

x