Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRÊMIO BILIONÁRIO

Corrida pela Mega da Virada cria fila virtual no site da Caixa

Apostas para o sorteio podem ser registradas até as 20h

Redação

Por Redação

31/12/2025 - 12:24 h | Atualizada em 31/12/2025 - 12:38
Imagem ilustrativa da imagem Corrida pela Mega da Virada cria fila virtual no site da Caixa
-

Diante do aumento expressivo na procura por apostas da Mega da Virada 2025, a Caixa Econômica Federal ativou uma sala de espera virtual no site das Loterias Caixa.

Desde as primeiras horas desta quarta-feira, 31, apostadores que tentam acessar a plataforma on-line já encontram uma fila digital, com indicação de tempo estimado de seis minutos para entrada no sistema.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Caixa, as apostas para a Mega da Virada podem ser registradas até as 20h e o Bolão on-line até as 20h30. Após esse horário, o sistema é automaticamente fechado para a realização do sorteio do concurso 2955, marcado para às 22h.

Leia Também:

Estado sortudo? Veja quantos baianos já ganharam a Mega da Virada
Mega da Virada: os números que nunca saíram e os favoritos
Mega da Virada: quanto rende e o que se pode comprar

Nas casas lotéricas, a orientação é que os apostadores fiquem atentos ao horário de funcionamento das unidades, que pode variar e encerrar antes das 20h. A aposta simples custa R$ 6 e permite a escolha de seis números entre 1 e 60.

Maior prêmio da história

Realizada sempre em 31 de dezembro desde 2009, a Mega da Virada concentra valores significativamente mais altos do que os concursos regulares.

Em 2024, o prêmio ultrapassou R$ 635 milhões. Para 2025, a Caixa projeta um prêmio de R$ 1 bilhão, o maior valor da história das loterias no Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ano novo apostas caixa econômica federal economia Loterias mega da virada prêmio bilionário serviços sorteio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x