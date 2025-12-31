Corrida pela Mega da Virada cria fila virtual no site da Caixa

- Foto: Agência Brasil/ Marcello Casal Jr

Diante do aumento expressivo na procura por apostas da Mega da Virada 2025, a Caixa Econômica Federal ativou uma sala de espera virtual no site das Loterias Caixa.

Desde as primeiras horas desta quarta-feira, 31, apostadores que tentam acessar a plataforma on-line já encontram uma fila digital, com indicação de tempo estimado de seis minutos para entrada no sistema.

Segundo a Caixa, as apostas para a Mega da Virada podem ser registradas até as 20h e o Bolão on-line até as 20h30. Após esse horário, o sistema é automaticamente fechado para a realização do sorteio do concurso 2955, marcado para às 22h.

Nas casas lotéricas, a orientação é que os apostadores fiquem atentos ao horário de funcionamento das unidades, que pode variar e encerrar antes das 20h. A aposta simples custa R$ 6 e permite a escolha de seis números entre 1 e 60.

Maior prêmio da história

Realizada sempre em 31 de dezembro desde 2009, a Mega da Virada concentra valores significativamente mais altos do que os concursos regulares.

Em 2024, o prêmio ultrapassou R$ 635 milhões. Para 2025, a Caixa projeta um prêmio de R$ 1 bilhão, o maior valor da história das loterias no Brasil.