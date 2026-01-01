Nikolas Ferreira culpa PT por atraso na Mega da Virada: "Inacreditável"

- Foto: Reprodução

O deputado Nikolas Ferreira (PL) insinuou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, podem ser os culpados pelo atraso do sorteio da Mega-Sena da Virada. O concurso, que estava previsto para a noite de quarta-feira, 31, ocorrerá às 10h desta quinta, 1º.



Segundo a Caixa Econômica Federal, o adiamento aconteceu devido a instabilidades no sistema.

“Que problema técnico? Só tem que girar a bolinha e cair! É inacreditável, parece que tudo no Brasil tem sacanagem! Só uma coisa que é inviolável”, escreveu Nikolas nas redes sociais.

Na teoria do deputado, quem vai decidir os números sorteados é Moraes. Ele evita prolongar o assunto pois, segundo disse, não quer ser preso.

“Parece que tudo no Brasil tem sacanagem, só uma coisa que é inviolável, mas eu não vou falar pois eu não quero começar o ano sendo preso. Eu não duvido nada que o PT pode chegar e acionar o STF e ser sorteado o relator Moraes, e o Moraes decidir que é o ganhador da Mega. Eu não duvido de nada. 2026 já começou daquele jeito”, disse.

Adiamento do sorteio

A Caixa Econômica Federal transferiu o sorteio da Mega da Virada para esta quinta-feira, 1º, às 10h, após um atraso de aproximadamente uma hora em relação ao horário inicialmente previsto na quarta, 31.

O adiamento ocorreu por causa de ajustes operacionais necessários diante de um movimento considerado inédito nos canais de apostas. Segundo a Caixa, o volume de acessos chegou a 120 mil transações por segundo no ambiente digital, além de 4.745 apostas por segundo nas casas lotéricas espalhadas pelo país. A alta demanda exigiu reconfigurações técnicas para manter a segurança e a integridade do sorteio.