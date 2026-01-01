Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Nikolas Ferreira culpa PT por atraso na Mega da Virada: "Inacreditável"

O concurso estava previsto para ocorrer na noite de quarta-feira, 31

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

01/01/2026 - 10:12 h
Imagem ilustrativa da imagem Nikolas Ferreira culpa PT por atraso na Mega da Virada: "Inacreditável"
-

O deputado Nikolas Ferreira (PL) insinuou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, podem ser os culpados pelo atraso do sorteio da Mega-Sena da Virada. O concurso, que estava previsto para a noite de quarta-feira, 31, ocorrerá às 10h desta quinta, 1º.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o adiamento aconteceu devido a instabilidades no sistema.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Que problema técnico? Só tem que girar a bolinha e cair! É inacreditável, parece que tudo no Brasil tem sacanagem! Só uma coisa que é inviolável”, escreveu Nikolas nas redes sociais.

Na teoria do deputado, quem vai decidir os números sorteados é Moraes. Ele evita prolongar o assunto pois, segundo disse, não quer ser preso.

“Parece que tudo no Brasil tem sacanagem, só uma coisa que é inviolável, mas eu não vou falar pois eu não quero começar o ano sendo preso. Eu não duvido nada que o PT pode chegar e acionar o STF e ser sorteado o relator Moraes, e o Moraes decidir que é o ganhador da Mega. Eu não duvido de nada. 2026 já começou daquele jeito”, disse.

Leia Também:

Corrida pela Mega da Virada cria fila virtual no site da Caixa
Estado sortudo? Veja quantos baianos já ganharam a Mega da Virada
Mega da Virada: os números que nunca saíram e os favoritos

Adiamento do sorteio

A Caixa Econômica Federal transferiu o sorteio da Mega da Virada para esta quinta-feira, 1º, às 10h, após um atraso de aproximadamente uma hora em relação ao horário inicialmente previsto na quarta, 31.

O adiamento ocorreu por causa de ajustes operacionais necessários diante de um movimento considerado inédito nos canais de apostas. Segundo a Caixa, o volume de acessos chegou a 120 mil transações por segundo no ambiente digital, além de 4.745 apostas por segundo nas casas lotéricas espalhadas pelo país. A alta demanda exigiu reconfigurações técnicas para manter a segurança e a integridade do sorteio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adiamento Alexandre de Moraes caixa econômica federal Lula Mega-sena Nikolas Ferreira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

x