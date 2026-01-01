Mega da Virada: quanto do prêmio de R$ 1 bilhão fica com o governo?

Entenda quanto do prêmio de R$ 1 bilhão fica com o governo - Foto: Divulgação

O sorteio da Mega da Virada 2025, um dos momentos mais aguardados do calendário brasileiro, aconteceu no dia 01 de janeiro, às 11. A expectativa gira em torno de um prêmio estimado em R$ 1 bilhão, com apostas permitidas até as 20h, da noite anterior, tanto nas lotéricas quanto pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

Mas, afinal, quanto desse valor realmente chega ao bolso do vencedor?

Imposto já descontado antes do prêmio

Ao contrário do que muitos imaginam, o ganhador da Mega da Virada não precisa pagar Imposto de Renda após receber o prêmio. Isso porque, pelas regras do jogo, 30% do valor bruto já é retido automaticamente antes do pagamento.

Na prática, o prêmio anunciado já corresponde ao valor líquido, ou seja, o montante que o vencedor efetivamente recebe, sem necessidade de quitar impostos depois.

Caso haja mais de um ganhador, o valor total é dividido entre os vencedores, mantendo a mesma lógica: cada um recebe sua parte já livre de tributações adicionais. Isso garante que o apostador não tenha surpresas fiscais após a bolada cair na conta.

Veja os números sorteados:

09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59

Para além do prêmio: o impacto social

Além de movimentar sonhos, a Mega da Virada também cumpre um papel social relevante. Parte da arrecadação das apostas é destinada a áreas como educação, esporte e cultura, contribuindo para projetos e políticas públicas no país.

Assim, mesmo quem não leva o prêmio acaba participando, de forma indireta, de ações que impactam a sociedade brasileira.