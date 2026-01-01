Novo salário mínimo passa a valer nesta quinta; veja o valor

Novo salário passa a valer nesta quinta, 1 - Foto: Marcello Casal Júnior | Agência Brasil

O salário mínimo no valor de R$ 1.621 passa a valer a partir desta quinta-feira, 1. O reajuste, que acontece com base na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) nos últimos 12 meses.

A expectativa do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era de que o reajuste ficasse em R$ 1.627, depois de uma estimativa inicial de R$ 1.631, que não passou no texto final do orçamento aprovado para este ano.

Em comparação com o antigo valor, que era de R$ 1.518, houve um aumento de 6.79%. A explicação é de que o reajuste previsto pelo governo não foi necessário por conta da inflação abaixo do esperado pelo mercado.

Como é calculado o salário?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotou o antigo modelo de reajuste salarial, com base na inflação dos últimos 12 meses, contando até novembro do ano anterior, junto com o ganho real limitado pelo arcabouço fiscal, elaborado pela equipe econômica do atual governo.