BRASIL
BRASIL

Cinco capitais começam 2026 com transporte mais caro; veja

Reajustes já passam a valer nos próximos dias

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

01/01/2026 - 11:03 h
São Paulo também terá reajuste no ônibus
São Paulo também terá reajuste no ônibus -

Cinco capitais brasileiras começam o ano de 2026 com a tarifa do transporte público mais cara. As cidades que passaram pelo reajuste são: Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Florianópolis e Belo Horizonte.

Rio de Janeiro

A capital fluminense terá um reajuste de R$ 0,30 para ônibus, VLT, BRT e vans. A passagem, que antes custava R$ 4,70, agora passa a custar R$ 5,00 (cinco reais). A mudança entrará em vigor a partir de 4 de janeiro.

São Paulo

A capital paulista também terá um reajuste de R$ 0,30 a partir de 6 de janeiro. O ônibus, que custa R$ 5,00 atualmente, passará para R$ 5,30. Já a tarifa do sistema metroviário da Região Metropolitana de São Paulo terá um aumento de R$ 0,20, passando de R$ 5,20 para R$ 5,40.

Fortaleza

Uma das principais cidades da região Nordeste do país, Fortaleza terá um reajuste de R$ 0,90, que já passa a valer nesta quinta-feira, 1. A tarifa sairá de R$ 4,50 para R$ 5,40.

Florianópolis

Florianópolis terá uma série de mudanças nas tarifas de ônibus, deixando de aceitar dinheiro em espécie, adotando o QR Code como principal forma de pagamento a partir do dia 5.

Nesta quinta, 1, já passa a valer a nova tarifa, que sai de R$ 6,90 para R$ 7,70. Para quem usa o Cartão Cidadão, a passagem ficará em R$ 6,20.

Para as linhas executivas, o reajuste será de R$ 2,00, saindo de R$ 18 para R$ 20. Segundo a Prefeitura, as mudanças foram necessárias para a manutenção do sistema de transporte da capital catarinense.

Belo Horizonte

O reajuste da passagem em Belo Horizonte ocorrerá em todas as linhas. A tarifa principal sai de R$ 5,75 para R$ 6,25 a partir desta quinta-feira, 1. As linhas circulares passarão de R$ 5,50 para R$ 6,00.

