Vídeo: barraqueiros agridem banhista em praia de cidade famosa

Um novo episódio de violência envolvendo barraqueiros voltou a repercutir nas redes sociais. Desta vez, a confusão teria acontecido em uma praia de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, dias depois do caso que terminou com dois turistas espancados no Porto de Galinhas, em Pernambuco.

No vídeo, é possível ver pelo menos três trabalhadores de barracas, vestidos com camisetas laranja, agredindo um homem. Ele é atingido com golpes de um objeto de madeira parecido com um cabo de vassoura e também leva tapas. Em um determinado trecho, outro homem aparece correndo e aplica uma voadora na vítima.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o motivo do conflito nem sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas.

Relembre o caso em Porto de Galinhas

No sábado, 27, uma briga entre barraqueiros e turistas acabou em tumulto na praia de Porto de Galinhas. O desentendimento teria começado após conflitos relacionados à cobrança por serviços na faixa de areia.

Segundo relatos, um dos turistas teria agredido um trabalhador, o que levou outros barraqueiros a se envolverem na confusão. O casal afirma que a cobrança seria de R$ 50 pelo uso das cadeiras, desde que não houvesse consumo de alimentos, mas a divergência sobre o valor teria iniciado o bate-boca que terminou em agressões.