Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA

Vídeo: barraqueiros agridem banhista em praia de cidade famosa

Homem foi atingido com golpes de um objeto de madeira

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

31/12/2025 - 18:43 h | Atualizada em 31/12/2025 - 19:01
Até o momento, não há informações oficiais sobre o motivo do conflito nem sobre o estado de saúde das pessoas envolvida
Até o momento, não há informações oficiais sobre o motivo do conflito nem sobre o estado de saúde das pessoas envolvida -

Um novo episódio de violência envolvendo barraqueiros voltou a repercutir nas redes sociais. Desta vez, a confusão teria acontecido em uma praia de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, dias depois do caso que terminou com dois turistas espancados no Porto de Galinhas, em Pernambuco.

No vídeo, é possível ver pelo menos três trabalhadores de barracas, vestidos com camisetas laranja, agredindo um homem. Ele é atingido com golpes de um objeto de madeira parecido com um cabo de vassoura e também leva tapas. Em um determinado trecho, outro homem aparece correndo e aplica uma voadora na vítima.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o motivo do conflito nem sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas.

Relembre o caso em Porto de Galinhas

No sábado, 27, uma briga entre barraqueiros e turistas acabou em tumulto na praia de Porto de Galinhas. O desentendimento teria começado após conflitos relacionados à cobrança por serviços na faixa de areia.

Segundo relatos, um dos turistas teria agredido um trabalhador, o que levou outros barraqueiros a se envolverem na confusão. O casal afirma que a cobrança seria de R$ 50 pelo uso das cadeiras, desde que não houvesse consumo de alimentos, mas a divergência sobre o valor teria iniciado o bate-boca que terminou em agressões.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agressão balneário camboriú Pernambuco Polícia Porto de Galinhas praia redes sociais santa catarina turistas vídeo violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Até o momento, não há informações oficiais sobre o motivo do conflito nem sobre o estado de saúde das pessoas envolvida
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Até o momento, não há informações oficiais sobre o motivo do conflito nem sobre o estado de saúde das pessoas envolvida
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Até o momento, não há informações oficiais sobre o motivo do conflito nem sobre o estado de saúde das pessoas envolvida
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

Até o momento, não há informações oficiais sobre o motivo do conflito nem sobre o estado de saúde das pessoas envolvida
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x