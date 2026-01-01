CALENDÁRIO
Primeiro de janeiro é feriado? Saiba mais sobre esta data do ano
Feriados e pontos facultativos costumam ser aguardados
Por Leilane Teixeira
Feriados e pontos facultativos costumam ser bastante aguardados pelos trabalhadores ao longo do ano. Em períodos festivos, como Natal e Ano Novo, é comum surgirem dúvidas sobre quais datas garantem folga. Uma delas é sobre o dia 1º de janeiro, logo após a véspera de Réveillon.
Dia 1º de janeiro é feriado?
Sim. O dia 1º de janeiro é feriado nacional, conhecido como Confraternização Universal. A data é oficialmente considerada dia de descanso para os trabalhadores em todo o país.
Apesar disso, alguns serviços essenciais podem funcionar normalmente, de acordo com acordos trabalhistas e decisões locais. São eles:
- saúde;
- segurança;
- determinados setores do comércio
Leia Também:
Pontos facultativos após o Ano-Novo
Alguns estados e municípios também decretaram ponto facultativo após o feriado.
Em Belém, a Prefeitura determinou ponto facultativo no dia 2 de janeiro de 2026 (sexta-feira), medida que também foi adotada pelo Governo do Pará.
No Rio Grande do Norte, o governo estadual estabeleceu como facultativos os dias 2 (sexta-feira) e 5 de janeiro (segunda-feira).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes