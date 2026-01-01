Primeiro de janeiro é feriado? Saiba mais sobre esta data do ano

O dia 1º de janeiro é feriado nacional, conhecido como Confraternização Universal - Foto: Ilustrativa | Freepik

Feriados e pontos facultativos costumam ser bastante aguardados pelos trabalhadores ao longo do ano. Em períodos festivos, como Natal e Ano Novo, é comum surgirem dúvidas sobre quais datas garantem folga. Uma delas é sobre o dia 1º de janeiro, logo após a véspera de Réveillon.

Dia 1º de janeiro é feriado?

Sim. O dia 1º de janeiro é feriado nacional, conhecido como Confraternização Universal. A data é oficialmente considerada dia de descanso para os trabalhadores em todo o país.

Apesar disso, alguns serviços essenciais podem funcionar normalmente, de acordo com acordos trabalhistas e decisões locais. São eles:

saúde;

segurança;

determinados setores do comércio

Pontos facultativos após o Ano-Novo

Alguns estados e municípios também decretaram ponto facultativo após o feriado.

Em Belém, a Prefeitura determinou ponto facultativo no dia 2 de janeiro de 2026 (sexta-feira), medida que também foi adotada pelo Governo do Pará.

No Rio Grande do Norte, o governo estadual estabeleceu como facultativos os dias 2 (sexta-feira) e 5 de janeiro (segunda-feira).