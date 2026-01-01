Menu
HOME > BRASIL
CALENDÁRIO

Primeiro de janeiro é feriado? Saiba mais sobre esta data do ano

Feriados e pontos facultativos costumam ser aguardados

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

01/01/2026 - 8:02 h | Atualizada em 01/01/2026 - 14:44
O dia 1º de janeiro é feriado nacional, conhecido como Confraternização Universal
Feriados e pontos facultativos costumam ser bastante aguardados pelos trabalhadores ao longo do ano. Em períodos festivos, como Natal e Ano Novo, é comum surgirem dúvidas sobre quais datas garantem folga. Uma delas é sobre o dia 1º de janeiro, logo após a véspera de Réveillon.

Dia 1º de janeiro é feriado?

Sim. O dia 1º de janeiro é feriado nacional, conhecido como Confraternização Universal. A data é oficialmente considerada dia de descanso para os trabalhadores em todo o país.

Apesar disso, alguns serviços essenciais podem funcionar normalmente, de acordo com acordos trabalhistas e decisões locais. São eles:

  • saúde;
  • segurança;
  • determinados setores do comércio

Pontos facultativos após o Ano-Novo

Alguns estados e municípios também decretaram ponto facultativo após o feriado.

Em Belém, a Prefeitura determinou ponto facultativo no dia 2 de janeiro de 2026 (sexta-feira), medida que também foi adotada pelo Governo do Pará.

No Rio Grande do Norte, o governo estadual estabeleceu como facultativos os dias 2 (sexta-feira) e 5 de janeiro (segunda-feira).

x