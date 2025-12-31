Homem é preso após apalpar passageira em voo

O homem segue detido em Macapá - Foto: Ilustrativa | Freepik

Um homem foi preso durante um voo na madrugada desta quarta-feira, 31. O rapaz foi acusado de cometer importunação sexual contra uma passageira da aeronave, que saia de Brasília com destino a Macapá, no Amapá.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, a vítima foi assediada enquanto dormia. Passageiros perceberam a ação suspeita do homem e acionaram a tripulação imediatamente.

Ciente do ocorrido, o piloto comunicou as autoridades, que detiveram o suspeito assim que o avião pousou no Aeroporto Internacional de Macapá. O homem foi encaminhado por agentes da Polícia Federal para a Superintendência Regional da PF no estado.

Ele foi preso em flagrante e levado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde passará por uma audiência de custódia, podendo pegar uma pena de até cinco anos de reclusão.