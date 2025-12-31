Pix da Caixa fora do ar: usuários relatam instabilidade no sistema

A maior parte das reclamações (77%) está relacionada à impossibilidade de realizar transferências via Pix - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Pix da Caixa Econômica Federal apresentou instabilidade nesta quarta-feira, 31, último dia útil do ano, afetando parte dos clientes do banco. De acordo com o site Downdetector, que acompanha falhas em serviços digitais, os primeiros registros de erro começaram por volta das 9h (horário de Brasília) e ultrapassaram 100 notificações às 14h32.

A maior parte das reclamações (77%) está relacionada à impossibilidade de realizar transferências via Pix. Com isso, buscas como “Pix Caixa fora do ar” tiveram aumento significativo no Google Trends nas últimas horas. A Caixa ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Clientes relatam dificuldades

Usuários da Caixa afirmam, em publicações no X (antigo Twitter), que o aplicativo impede a realização de transferências instantâneas. Em alguns casos, o sistema apresenta mensagem de “saldo insuficiente”, mesmo quando há dinheiro disponível na conta.

Outros consumidores relatam que a transação permanece “em processamento” e não é finalizada. Um cliente contou que realizou um Pix às 8h48 e, até 13h18, a operação ainda não havia sido concluída. Nas redes, muitos usuários também cobram um posicionamento do banco.