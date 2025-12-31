Menu
BRASIL
ANSIOSO?

Mudança na Mega da Virada! veja novo horário e onde assistir

A 17ª edição da Mega da Virada prevê o pagamento de R$ 1 bilhão

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

31/12/2025 - 14:18 h
Prêmio da Mega da Virada deve pagar para R$ 1 bilhão para quem acertar seis números
A 17ª edição da Mega da Virada, que prevê o pagamento de R$ 1 bilhão e será realizada nesta quarta-feira, 31, tem algumas mudanças importantes e devem deixar os apostadores um pouco mais ansiosos neste final de 2025.

Ao contrário das edições anteriores, o sorteio deste ano será às 22h — em 2024, os números foram conhecidos duas horas antes, às 20h. Essa primeira afeta o horário até o qual as apostas podem ser realizadas.

Desta vez, os jogos podem ser feitos até às 20h (horário de Brasília), uma hora antes do que normalmente ocorria, às 19h. No entanto, ainda no caso das apostas, a exceção vai para os bolões digitais, que poderão ser comprados até às 20h30, exclusivamente pelo site ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

Sem TV aberta?

Outra "tradição" era o sorteio da Mega da Virada ser acompanhado com expectativa por milhões de pessoas, em todo o país, justamente por ser transmitido pela TV aberta — no caso a TV Globo.

Leia Também:

Corrida pela Mega da Virada cria fila virtual no site da Caixa
Mega da Virada: os números que nunca saíram e os favoritos
Mega da Virada: quanto rende e o que se pode comprar

Contudo, de acordo com a Folha, a emissora não deve trazer os tão desejados seis números ao público por ainda não haver um acordo, até então, entre ela e a Caixa.

Assim, para acompanhar o sorteio será preciso acessar a internet, que terá transmissão ao vivo pelos canais do YouTube e do Facebook da Caixa Econômica Federal.

Quanto custa para apostar?

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. A mais cara, com 20 números, sai por R$ 232.560. Os jogos podem ser feitos nas lotéricas ou pela internet, através do site ou aplicativo Loterias Caixa.

Segundo a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o dinheiro na caderneta de poupança, receberá R$ 6,7 milhões no primeiro mês.

