Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Hino do Ano Novo foi encomendado pela ditadura militar; conheça a história

Clássico foi regravado por vários artistas nas últimas décadas

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

31/12/2025 - 14:29 h
Ernesto Geisel, presidente do Brasil durante a ditadura militar
Ernesto Geisel, presidente do Brasil durante a ditadura militar -

O ano de 2025 termina às 23h59 desta quarta-feira, 31. No cancioneiro, se popularizou a música 'Marcas do Que se Foi', sempre lembrada pelos brasileiros nesta época. O 'hino do Ano Novo', no entanto, nasceu sob encomenda pela ditadura militar.

A música foi um pedido do então presidente Ernesto Geisel, o quarto da ditadura que durou de 1964 até 1985. Em 1976, o general encomendou uma música que passasse a mensagem de um novo ano, deixando para trás os problemas e conflitos, com votos de paz.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ex-governador expõe caso extraconjugal de deputado e influenciadora
Bolsonaro passa pelo quinto procedimento médico desde o Natal
Carlos Fávaro minimiza tarifa da China sobre carne bovina brasileira

A produtora contratada buscou Ruy Maurity, Paulo Sérgio Valle e Tavito para a composição do jingle. O trio fez a música e deu para o grupo Os Incríveis, um dos mais populares do país nas décadas de 1960 e 1970.

A música se tornou um grande sucesso ao ser veiculada na televisão e rádio, virando um clássico regravado por vários artistas, como Roupa Nova, The Fevers, Thiaguinho e Charlie Brown Júnior.

Ditadura Militar

A ditadura militar no Brasil se iniciou no ano de 1964, com a deposição do então presidente João Goulart (PTB). Na época, Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu o governo, prometendo transição para a democracia no ano seguinte, o que não ocorreu.

O regime só teve fim com a chegadade José Sarney à presidência da República, em 1985.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ano novo brasil ditadura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ernesto Geisel, presidente do Brasil durante a ditadura militar
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Ernesto Geisel, presidente do Brasil durante a ditadura militar
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Ernesto Geisel, presidente do Brasil durante a ditadura militar
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Ernesto Geisel, presidente do Brasil durante a ditadura militar
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

x