Hino do Ano Novo foi encomendado pela ditadura militar; conheça a história

O ano de 2025 termina às 23h59 desta quarta-feira, 31. No cancioneiro, se popularizou a música 'Marcas do Que se Foi', sempre lembrada pelos brasileiros nesta época. O 'hino do Ano Novo', no entanto, nasceu sob encomenda pela ditadura militar.

A música foi um pedido do então presidente Ernesto Geisel, o quarto da ditadura que durou de 1964 até 1985. Em 1976, o general encomendou uma música que passasse a mensagem de um novo ano, deixando para trás os problemas e conflitos, com votos de paz.

A produtora contratada buscou Ruy Maurity, Paulo Sérgio Valle e Tavito para a composição do jingle. O trio fez a música e deu para o grupo Os Incríveis, um dos mais populares do país nas décadas de 1960 e 1970.

A música se tornou um grande sucesso ao ser veiculada na televisão e rádio, virando um clássico regravado por vários artistas, como Roupa Nova, The Fevers, Thiaguinho e Charlie Brown Júnior.

Ditadura Militar

A ditadura militar no Brasil se iniciou no ano de 1964, com a deposição do então presidente João Goulart (PTB). Na época, Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu o governo, prometendo transição para a democracia no ano seguinte, o que não ocorreu.

O regime só teve fim com a chegadade José Sarney à presidência da República, em 1985.