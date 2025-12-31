"NÃO É PREOCUPANTE"
Carlos Fávaro minimiza tarifa da China sobre carne bovina brasileira
Ministro afirmou que Brasil tem amplo mercado internacional para o produto
O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou nesta quarta-feira, 31, que “não é preocupante” o anúncio de que a China passará a aplicar uma tarifa adicional de 55% sobre as importações de carne bovina que excederem as cotas estabelecidas para países fornecedores, como Brasil e Estados Unidos.
Segundo o ministro, o Brasil ampliou mercados internacionais para o produto nos últimos anos e está respaldado para enfrentar eventuais impactos comerciais.
“Neste governo do presidente Lula, abrimos 20 mercados para a carne bovina em diferentes regiões do mundo, além de ampliar mercados que já estavam abertos. Portanto, o Brasil está relativamente preparado para intempéries comerciais”, afirmou Fávaro, em entrevista à TV Globo.
O ministro acrescentou que o governo chinês já vinha preparando, há pelo menos um ano, uma medida de “salvaguarda” para a carne bovina, com o objetivo de proteger a produção local por meio da imposição de tarifas a diversos países.
“Não há discriminação contra nenhum país, em especial o Brasil. Trata-se de uma iniciativa para proteger a produção local”, reforçou.
De acordo com Fávaro, o Brasil atualmente exporta um volume próximo ao limite da cota estabelecida pela China, que é de 1,106 milhão de toneladas de carne bovina.
