Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVA INTERVENÇÃO

Bolsonaro passa pelo quinto procedimento médico desde o Natal

Médicos dão previsão de alta já no dia 1º de janeiro

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

31/12/2025 - 11:19 h
O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado desde o Natal
O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado desde o Natal -

Jair Bolsonaro (PL) foi submetido a uma endoscopia digestiva alta na manhã desta quarta-feira, 31. Segundo o cirurgião Cláudio Birolin, o procedimento ocorreu dentro do esperado e o ex-presidente já está no quarto.

Segundo a equipe médica de Bolsonaro, o exame foi feito para observar diretamente o interior do sistema digestivo e avaliar o refluxo gastroesofágico.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Esta foi a quinta intervenção médica pela qual Bolsonaro passou desde que foi internado no hospital DF Star, em Brasília, na última quarta-feira, 24, na véspera de Natal.

Leia Também:

Moraes nega visita do sogro de Bolsonaro em hospital
Quadro delicado: Bolsonaro apresenta complicações e fará novo procedimento
Filhos de Bolsonaro desabafam após nova cirurgia

Procedimento de Bolsonaro

  • 25/12 - cirurgia para tratar de uma hérnia inguinal bilateral;
  • 27/12 - bloqueio do nervo frênico do lado esquerdo;
  • 29/12 - bloqueio do nervo frênico do lado direito;
  • 30/12 - reforço do bloqueio;
  • 31/12 - endoscopia digestiva alta.

Segundo os médicos, ele passará o Réveillon hospitalizado, com previsão de alta, caso tudo ocorra dentro do esperado, em 1º de janeiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Hospitalização Jair Bolsonaro procedimentos médicos Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado desde o Natal
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado desde o Natal
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado desde o Natal
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado desde o Natal
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

x