NOVA INTERVENÇÃO
Bolsonaro passa pelo quinto procedimento médico desde o Natal
Médicos dão previsão de alta já no dia 1º de janeiro
Por Gustavo Nascimento
Jair Bolsonaro (PL) foi submetido a uma endoscopia digestiva alta na manhã desta quarta-feira, 31. Segundo o cirurgião Cláudio Birolin, o procedimento ocorreu dentro do esperado e o ex-presidente já está no quarto.
Segundo a equipe médica de Bolsonaro, o exame foi feito para observar diretamente o interior do sistema digestivo e avaliar o refluxo gastroesofágico.
Esta foi a quinta intervenção médica pela qual Bolsonaro passou desde que foi internado no hospital DF Star, em Brasília, na última quarta-feira, 24, na véspera de Natal.
Procedimento de Bolsonaro
- 25/12 - cirurgia para tratar de uma hérnia inguinal bilateral;
- 27/12 - bloqueio do nervo frênico do lado esquerdo;
- 29/12 - bloqueio do nervo frênico do lado direito;
- 30/12 - reforço do bloqueio;
- 31/12 - endoscopia digestiva alta.
Segundo os médicos, ele passará o Réveillon hospitalizado, com previsão de alta, caso tudo ocorra dentro do esperado, em 1º de janeiro.
