Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Moraes nega visita do sogro de Bolsonaro em hospital

Ministro alegou que ex-presidente está em regime excepcional de custódia

Redação

Por Redação

31/12/2025 - 9:47 h | Atualizada em 31/12/2025 - 10:07
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal -

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou na terça-feira, 30, um pedido da defesa e não autorizou a visita do sogro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao hospital onde ele está internado em Brasília.

Bolsonaro se recupera de uma cirurgia para correção de hérnias e de procedimentos realizados para tratar um quadro persistente de soluços.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Filhos de Bolsonaro desabafam após nova cirurgia
Bolsonaro passa por nova cirurgia após volta de soluços
Saúde de Bolsonaro: médicos fazem atualização e dão previsão para alta

Para se submeter às intervenções médicas, o ex-presidente deixou temporariamente a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe.

Na decisão que rejeitou o pedido de visita, Moraes afirmou que Bolsonaro se encontra em regime excepcional de custódia hospitalar, distinto das condições a que está submetido na Superintendência da PF.

Está submetido às normas próprias do ambiente hospitalar e às orientações médicas. Dessa forma, diante das circunstâncias excepcionais da internação hospitalar e da necessidade de garantir a segurança e a disciplina, indefiro o pedido formulado, escreveu
Alexandre de Moraes - Ministro do STF

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes brasília hospital Jair Bolsonaro Judiciário Política prisão de bolsonaro STF supremo tribunal federal tentativa de golpe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

x