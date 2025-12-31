POLÍTICA
Moraes nega visita do sogro de Bolsonaro em hospital
Ministro alegou que ex-presidente está em regime excepcional de custódia
Por Redação
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou na terça-feira, 30, um pedido da defesa e não autorizou a visita do sogro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao hospital onde ele está internado em Brasília.
Bolsonaro se recupera de uma cirurgia para correção de hérnias e de procedimentos realizados para tratar um quadro persistente de soluços.
Para se submeter às intervenções médicas, o ex-presidente deixou temporariamente a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe.
Na decisão que rejeitou o pedido de visita, Moraes afirmou que Bolsonaro se encontra em regime excepcional de custódia hospitalar, distinto das condições a que está submetido na Superintendência da PF.
Está submetido às normas próprias do ambiente hospitalar e às orientações médicas. Dessa forma, diante das circunstâncias excepcionais da internação hospitalar e da necessidade de garantir a segurança e a disciplina, indefiro o pedido formulado, escreveu
