HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Bolsonaro passa por nova cirurgia após volta de soluços

Informação foi divulgada por Michelle Bolsonaro nas redes

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

30/12/2025 - 15:02 h | Atualizada em 30/12/2025 - 15:18
Bolsonaro passará por novo procedimento cirúrgico
Bolsonaro passará por novo procedimento cirúrgico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu entrada no centro cirúgico do Hospital DF Star, onde se encontra internado, após uma nova crise de soluços na tarde desta terça-feira, 30.

A informação foi divulgada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), em publicação nas redes sociais. Essa é a terceira intervenção para reduzir as crises do ex-presidente em um intervalo de quatro dias.

Na segunda, 29, após persistência do quadro, os médicos optaram por uma nova cirurgia de bloqueio do nervo frênico, mesmo procedimento já feito no sábado, 27.

"Meu amor apresentou quadro de soluços às 10h, que não cessaram até o momento. Diante isso, a equipe médica optou pela realização de um reforço no bloqueio do nervo frênico", escreveu Michelle em publicação nas redes sociais.

Outras soluções

Em entrevista após a primeira operação de bloqueio dos nervos, no sábado, 27, os médicos de Bolsonaro não descartaram outras medidas para controlar a situação.

"Você pode clipar o nervo, estamos discutindo a possibilidade de botox no nervo eventualmente, crioablação, mas essas alternativas são 'off label' [fora da indicação]", disse Cláudio Birolini, cirurgião de Bolsonaro, ao comentar sobre a operação.

Bolsonaro está internado desde a última semana, quando passou por uma cirurgia para tratar uma hérnia bilateral. A equipe médica, no entanto, reforçou a necessidade de uma intervenção para encerrar as crises de soluço relatadas pelo ex-presidente da República.

x