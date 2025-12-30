"Se não fosse viável, nem me esforçaria", diz Jerônimo sobre a Ponte Salvador-Itaparica

Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Reprodução

A Ponte Salvador-Itaparica, um dos projetos robustos do governo da Bahia, começará a ser construída em junho de 2026.

Em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) demonstrou otimismo e falou sobre a viabilidade da construção do equipamento.

"Se não fosse viável, eu nem me esforçaria. Eu ia enfrentar o meu grupo e dizia: 'Eu não vou pegar essa ponte'. Eu não pegaria. Eu tenho autonomia para dizer. Estudos foram feitos, eu sou da academia e respeito muito os estudos", disse o governador.

O petista ainda complementou: "Enquanto governador, eu estou otimista, e enquanto um cidadão baiano e soteropolitano, eu quero muito que essa ponte aconteça".

O governador ainda rebateu as críticas sobre possíveis danos ambientais que a obra pode trazer à Itaparica e áreas adjacentes.

"Qual o dano ambiental que a gente não possa corrigir, compensar? Se a gente fizer o que estamos fazendo, com diálogo com a comunidade, inclusive, criei uma secretaria especial para cuidar do orçamento dessa ponte", afirmou Jerônimo.

Um dos grandes desafios para a execução do projeto foi o reequilíbrio financeiro do contrato com o consórcio chinês. Segundo o governador, a pandemia alterou os custos globais, exigindo uma repactuação.

O diferencial nesta etapa foi a atuação do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Atuando de forma autônoma, de acordo com o Executivo, o órgão mediou o diálogo entre o governo da Bahia e a empresa chinesa.

"Chegamos ao consenso, assinamos e está no contrato que as obras começam no início do segundo semestre", afirmou Jerônimo Rodrigues.

Logística: O uso do estaleiro de Maragogipe

Para viabilizar a construção, a logística já está sendo montada. O governo está em fase final de negociações com a Petrobras para utilizar o estaleiro de Maragogipe. O local servirá como base para:

Montagem das peças estruturais da ponte;

Atracação de navios vindos da China.

Investimento

A iniciativa conta com investimento de R$ 10,6 bilhões, por meio da Parceria Público-Privada (PPP) e é construída pelo consórcio chinês formado pela China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Company (CCCC), duas das maiores empresas do setor de infraestrutura.

Confira trechos que vão integrar a Ponte

Trecho 1 – Acessos viários em Salvador

Construção das estruturas que compõem os acessos em Salvador, entre os bairros da Calçada e Água de Meninos e um conjunto de viadutos, além de dois túneis praticamente paralelos aos existentes na Via Expressa.

Trecho 2 – Ponte Salvador – Ilha de Itaparica

Após conclusão do sistema viário de Salvador, começam as obras da ponte Salvador-Itaparica, com 12.4 km de extensão. Nesse trecho do empreendimento, a construção foi dividida em três etapas: trecho de aproximação na Ilha de Itaparica, com 4.6 km, trecho de aproximação em Salvador, com 6.9 km de extensão, e trecho estaiado, com 0.9 km de comprimento e 85 m acima do nível do mar.

Trecho 3 – Acessos viários em Itaparica

O Sistema Viário de Itaparica possui aproximadamente 30 km de extensão, compreendidos entre a chegada da Ponte Salvador–Itaparica até a Ponte do Funil, através de uma nova rodovia projetada, que compreende a construção de viadutos incorporados em três interseções.

Trecho 4

Recuperação e duplicação de trecho da BA-001, nas proximidades de Cacha Prego até a Cabeceira da Ponte do Funil.