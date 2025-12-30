POLÍTICA
"Dormi com meu pai": Carlos revela estado de saúde do ex-presidente
Relato foi dado através das redes sociais pelo ex-vereador e "filho 02" de Jair
Por Yuri Abreu
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a sofrer com os soluços, mesmo após ter passado por uma cirurgia para resolver o problema. A informação foi dada pelo "filho 02" do liberal, o pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro.
Jair Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em Brasília. Ele passou por uma cirurgia no dia 25 de dezembro e outros procedimentos para corrigir o quadro.
Em publicação no X (antigo Twitter), Carlos afirmou que seu pai iniciou o tratamento para apneia do sono na última noite e está em fase de adaptação. “Dormi com meu pai esta noite (terça-feira, 30). Ele iniciou o tratamento para apneia do sono com aparelho próprio e está em fase de adaptação”, escreveu.
“Seus soluços, infelizmente, novamente voltaram nesta manhã após dois procedimentos para correção. Os níveis de ferro no sangue continuam sendo controlados devido à sua ineficiência”, completou Carlos Bolsonaro.
A previsão é que o ex-presidente possa ter alta na próxima quinta-feira, 1º, segundo os médicos que o acompanham. Em seguida, ele retornará à superintendência da Polícia Federal (PF), onde cumpre pena após ser condenado por 27 anos e 3 meses pela tentativa de dar um golpe de Estado no País.
Dormi com meu pai esta noite (Terça-feira, 30 de dezembro de 2025). Ele iniciou o tratamento para apneia do sono com aparelho próprio e está em fase de adaptação. Sua flora digestiva apresenta boa evolução após as novas cirurgias de hérnias realizadas no último dia 25, e sua… pic.twitter.com/ZCGlRDSUAn— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) December 30, 2025
