“Graças a Deus”: Michelle comemora fim de cirurgia de Bolsonaro
Ex-presidente foi internado para tratar de uma hérnia inguinal bilateral, porém precisou fazer novos procedimentos
A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro anunciou, na tarde desta segunda-feira, 29, o término do novo procedimento cirúrgico que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi submetido.
Jair foi operado no centro cirúrgico do hospital DF Star, em Brasília, para dar continuidade ao tratamento para evitar novas crises de soluço.
A intervenção consistia em um bloqueio anestésico do nervo frênico do lado esquerdo. Vale ressaltar que Bolsonaro fez o mesmo procedimento no último sábado, 26, porém, no lado direito.
"Procedimento finalizado. Graças a Deus, agora aguardamos ele subir para o quarto", disse Michelle em suas redes sociais.
Ainda nesta segunda-feira, 29, a ex-primeira dama comunicou o início do procedimento
"Meu amor acabou de ir para o centro cirúrgico para realizar o segundo procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico. Peço que estejam em oração por ele e por toda a equipe médica", disse a ex-primeira-dama pelas redes sociais.
