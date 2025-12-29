Menu
POLÍTICA

“Graças a Deus”: Michelle comemora fim de cirurgia de Bolsonaro

Ex-presidente foi internado para tratar de uma hérnia inguinal bilateral, porém precisou fazer novos procedimentos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

29/12/2025 - 16:44 h
A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro anunciou, na tarde desta segunda-feira, 29, o término do novo procedimento cirúrgico que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi submetido.

Jair foi operado no centro cirúrgico do hospital DF Star, em Brasília, para dar continuidade ao tratamento para evitar novas crises de soluço.

A intervenção consistia em um bloqueio anestésico do nervo frênico do lado esquerdo. Vale ressaltar que Bolsonaro fez o mesmo procedimento no último sábado, 26, porém, no lado direito.

"Procedimento finalizado. Graças a Deus, agora aguardamos ele subir para o quarto", disse Michelle em suas redes sociais.

Ainda nesta segunda-feira, 29, a ex-primeira dama comunicou o início do procedimento

"Meu amor acabou de ir para o centro cirúrgico para realizar o segundo procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico. Peço que estejam em oração por ele e por toda a equipe médica", disse a ex-primeira-dama pelas redes sociais.

x