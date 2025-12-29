Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Carlos relata piora de Bolsonaro e madrugada de "pressão altíssima"

Pressão alta e crise persistente de soluços preocupam médicos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

29/12/2025 - 11:04 h
Bolsonaro se recupera de cirurgia
Bolsonaro se recupera de cirurgia -

O estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou complicações na madrugada desta segunda-feira, 29, Internado no Hospital DF Star, em Brasília, o ex-mandatário registrou um quadro de pressão arterial altíssima, exigindo intervenção médica imediata.

Segundo o ex-vereador Carlos Bolsonaro, o pai deve ser submetido a um novo procedimento cirúrgico ainda hoje, às 14h, para tentar conter uma crise persistente de soluços.

“O início da madrugada de hoje foi de muita preocupação ao acompanhar meu pai. Sua pressão arterial estava altíssima e, mais uma vez, os médicos precisaram intervir para controlar o quadro e avaliar a possibilidade de uma nova cirurgia hoje para tentar cessar os soluços”, afirmou Carlos.

Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão na Superintendência da Polícia Federal, obteve autorização do ministro Alexandre de Moraes (STF) para realizar, inicialmente, uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral. No entanto, o surgimento de distúrbios respiratórios e gástricos agravou a situação clínica.

Novo procedimento: bloqueio do nervo frênico

Para tratar os soluços crônicos, a equipe médica realizará o bloqueio anestésico do nervo frênico esquerdo. No último sábado, 27, o mesmo procedimento foi feito no lado direito, mas os sintomas não cessaram. A técnica consiste em uma radiointervenção com anestesia, visando "desligar" o estímulo nervoso que causa as contrações involuntárias do diafragma.

Além da crise de soluços, Carlos Bolsonaro revelou que o pai foi diagnosticado com apneia do sono, distúrbio que interrompe a respiração durante o repouso.

"São muitos desafios somados. Sem acompanhamento médico constante, sua vida fica seriamente ameaçada", afirmou o filho nas redes sociais.

Réveillon no hospital sob vigilância

Devido à piora do quadro e à necessidade de observação pós-operatória, a previsão é que Bolsonaro passe a virada de ano hospitalizado. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o revezamento de acompanhantes entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e Carlos.

A internação foi autorizada após perícia da Polícia Federal confirmar a necessidade da cirurgia de hérnia.

Michelle Bolsonaro também se manifestou nas redes sociais, pedindo orações e confirmando que o marido apresenta uma piora que demanda cuidados rigorosos.

