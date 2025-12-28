NOVO PROCEDIMENTO
Cirurgia de Bolsonaro está confirmada após nova crise de soluços
Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro relatou que Bolsonaro “não teve uma noite boa”
Por Anderson Ramos
A equipe médica que acompanha Jair Bolsonaro (PL) informou que o ex-presidente teve uma nova crise de soluços na noite de sábado, 27, além de elevação da pressão arterial. Uma outra cirurgia foi confirmada para esta segunda-feira, 29, para tentar resolver o problema.
De acordo com o boletim divulgado neste domingo, 28, a cirurgia programada para amanhã é a complementação do tratamento, com a realização do bloqueio anestésico do nervo frênico esquerdo.
O bloqueio integra a estratégia adotada pela equipe médica para conter crises persistentes de soluços. Bolsonaro já havia sido submetido ao bloqueio do nervo frênico no lado direito na tarde de sábado, sem intercorrências.
A expectativa é que Bolsonaro permaneça internado por ao menos mais 48 horas após o procedimento previsto para esta segunda-feira, para acompanhamento do pós-operatório e observação da evolução do quadro clínico.
Noite difícil
Em publ icação nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro relatou que Bolsonaro “não teve uma noite boa” e apresentou uma nova crise de soluços iniciada por volta das 23h, que se estendeu até as 11h20 da manhã, sem pausas, o que teria provocado grande exaustão e elevação da pressão arterial.
Michelle também afirmou que, neste domingo, o ex-presidente passou a seguir uma dieta ainda mais restrita e que ela deixou o hospital temporariamente, sob os cuidados do filho Renan, retornando mais tarde para passar a noite com ele.
