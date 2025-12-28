Bolsonaro "moderado": Flávio busca apoio de ex-aliados para disputar presidência

Flávio Bolsonaro (PL) no plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária - Foto: Carlos Moura | Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, tenta cacifar apoios de ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, além do influenciador Pablo Marçal (PRTB), candidato derrotado à prefeitura de São Paulo, para viabilizar o seu nome ao Planalto.

Como um dos primeiros atos políticos na corrida eleitoral, o postulante à República deve ampliar a sua agenda de viagens pelo país. O pontapé será dado no mês de fevereiro. O congressista projeta uma votação expressiva em dois estados: São Paulo e Minas Gerais.

Antes, de acordo com a reportagem da Folha de S.Paulo, o herdeiro do ex-presidente tenta buscar apoio do mercado financeiro, que ainda resiste ao nome do senador para o cargo.

Para isso, Flávio conta com um apoio coringa, trata-se de Filipe Sabará, ex-secretário municipal de João Doria. Ele tem sido responsável pela aproximação do filho de Bolsonaro com banqueiros e investidores da capital paulista.

Quem é Filipe Sabará

Além de ex-secretário de Doria, Sabará também em empresário. Em 2020, ele foi o candidato do partido Novo à prefeitura de São Paulo, neste mesmo ano, ele desistiu da candidatura e pediu desfiliação da sigla.

Já em 2024, ele foi responsável por coordenar a campanha de Pablo Marçal para prefeitura de São Paulo.

"Bolsonaro moderado": Como Flávio se apresenta aos empresários

Na ala econômica, Flávio vem se autointitulando como "Bolsonaro moderado" e diz que seguirá a "cartilha de Paulo Guedes", com que se aconselha sobre a área. Além dele, outros nomes com quem ele conversa são:

ex-ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida;

ex-presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social), Gustavo Montezano.

Até o momento, a pré-campanha de Flávio Bolsonaro ainda não tem um marqueteiro definido, conforme apuração da Folha de S.Paulo.