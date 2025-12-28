REAÇÃO
BC deve acionar o STF contra acareação no caso do Banco Master
Área jurídica da autoridade monetária avalia entrar com um mandado de segurança
Por Anderson Ramos
O Banco Central (BC) deve entrar com um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a participação de um diretor do regulador Aílton de Aquino na acareação ordenada pelo ministro Dias Toffoli no caso Banco Master.
De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o recurso em análise pela área jurídica da autoridade monetária é um mandado de segurança.
Neste sábado, 27, após um pedido de esclarecimento do banco, o magistrado reafirmou a necessidade da acareação e da participação de representante do BC, embora tenha dito que o regulador e o diretor não figuram como investigados. A audiência está prevista para terça-feira (30).
O BC havia solicitado que Toffoli esclarecesse se Aquino foi chamado para a audiência do STF na condição de testemunha, acusado ou pessoa ofendida.
Acareação
A audiência está prevista para a próxima terça-feira, 30, quando também serão interrogados o banqueiro Daniel Vorcaro, um dos sócios do banco, e o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa.
Em novembro, Vorcaro e outros acusados foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo BRB, instituição pública ligado ao governo do Distrito Federal.
De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.
