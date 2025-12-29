Câmara devolve mais de R$ 54 milhões à Prefeitura de Salvador

Cheque simbólico foi entregue ao prefeito Bruno Reis. - Foto: Divulgação

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), entregou quase RS 55 milhões à Prefeitura de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 29, no Palácio Thomé de Souza.

A entrega aconteceu durante uma reunião com o prefeito Bruno Reis (União), na qual foi informada a economia realizada com o duodécimo. Muniz estava acompanhado dos vereadores Maurício Trindade (PP) e Ricardo Almeida (DC).

"Nossa gestão, com a ajuda dos valorosos colaboradores da CMS, anualmente fazemos esse esforço de economia, que é um recorde na Casa, e quem é beneficiado é o povo de Salvador", disse Muniz.

"É a maior devolução da história da cidade. Em nenhum outro momento um presidente da Câmara devolveu tantos recursos para o Executivo; para que nós tivéssemos condições de fazer mais investimentos. Esse dinheiro aqui dá para construir pelo menos três grandes escolas em nossa cidade. Dá para a gente abrir mais restaurantes populares para matar a fome das pessoas. E dá para ampliar ainda mais as unidades de saúde. Dá para ajudar, por exemplo, a manter o nosso hospital, que vamos inaugurar no início do ano que vem, o Hospital da Criança. Então, muito obrigado, Muniz", comemorou Bruno Reis.

Ele também fez outros elogios à CMS, citando a votação de matérias e projetos, talvez o maior número da história. Elogiou também a grande produção legislativa, a Câmara Itinerante e outras iniciativas da Casa sob a gestão de Muniz.