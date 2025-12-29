POLÍTICA
Saúde de Bolsonaro: médicos fazem atualização e dão previsão para alta
Médicos disseram que o ex-presidente iria passar por uma endoscopia
Os médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmaram, nesta segunda-feira, 29, que o ex-mandatário teve uma crise de hipertensão depois de uma nova cirurgia para conter a crise de soluços, porém disseram que seu quadro é estavel.
Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira, 29, o cirurgião-geral Claudio Birolini afirmou que Bolsonaro deve passar por um novo procedimento entre terça, 30 e quarta-feira, 31.
Somado a isso, ele ainda repassou que Bolsonaro tem previsão de alta hospitalar no primeiro dia de janeiro de 2026.
Nova cirurgia
Bolsonaro passou por uma nova cirurgia no início da tarde desta segunda-feira, 29, que durou cerca de uma hora. Depois de finalizada, a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, se manifestou nas redes sociais agradecendo a Deus pelo sucesso.
No sábado, 27, o ex-presidente já havia sido submetido ao bloqueio anestésico do nervo frênico direito. Como os sintomas persistiram, os médicos decidiram repetir o procedimento, desta vez no lado esquerdo.
