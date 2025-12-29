Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Saúde de Bolsonaro: médicos fazem atualização e dão previsão para alta

Médicos disseram que o ex-presidente iria passar por uma endoscopia

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

29/12/2025 - 18:34 h
Bolsonaro se recupera de cirurgia.
Bolsonaro se recupera de cirurgia. -

Os médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmaram, nesta segunda-feira, 29, que o ex-mandatário teve uma crise de hipertensão depois de uma nova cirurgia para conter a crise de soluços, porém disseram que seu quadro é estavel.

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira, 29, o cirurgião-geral Claudio Birolini afirmou que Bolsonaro deve passar por um novo procedimento entre terça, 30 e quarta-feira, 31.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Somado a isso, ele ainda repassou que Bolsonaro tem previsão de alta hospitalar no primeiro dia de janeiro de 2026.

Leia Também:

Governadora condena agressão contra turistas em ponto turístico
“Graças a Deus”: Michelle comemora fim de cirurgia de Bolsonaro
Câmara devolve mais de R$ 54 milhões à Prefeitura de Salvador
Odorico Tavares e Detran: Bahia entra em fase decisiva para venda de terrenos

Nova cirurgia

Bolsonaro passou por uma nova cirurgia no início da tarde desta segunda-feira, 29, que durou cerca de uma hora. Depois de finalizada, a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, se manifestou nas redes sociais agradecendo a Deus pelo sucesso.

No sábado, 27, o ex-presidente já havia sido submetido ao bloqueio anestésico do nervo frênico direito. Como os sintomas persistiram, os médicos decidiram repetir o procedimento, desta vez no lado esquerdo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro cirurgia Hipertensão soluço

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro se recupera de cirurgia.
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Bolsonaro se recupera de cirurgia.
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Bolsonaro se recupera de cirurgia.
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Bolsonaro se recupera de cirurgia.
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

x