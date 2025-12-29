Menu
"CRIME GRAVE"

Governadora condena agressão contra turistas em ponto turístico

Raquel Lyra informou que 14 agressores foram identificados e serão indiciados

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

29/12/2025 - 17:14 h
Raquel Lyra prometeu adotar medidas após agressão.
Raquel Lyra prometeu adotar medidas após agressão. -

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), condenou a agressão sofrida por um casal de turistas na praia de Porto de Galinhas no último final de semana.

O caso ocorreu no sábado, 27. Os empresários Cleiton Zanatta e Johnny Andrade, que viajaram do Mato Grosso para o estado nordestino, relataram ter sido agredidos por comerciantes após uma discussão a respeito do preço do aluguel de cadeiras de praia. Eles afirmam que foram atacados por cerca de 30 pessoas com socos e pontapés.

Em entrevista à Rádio Jornal nesta segunda-feira, 29, a governadora disse que a situação é “inadmissível”, classificou como um “crime grave” e informou que 14 dos agressores foram identificados e serão indiciados.

“Porto de Galinhas é um lugar que todo pernambucano tem no coração, é o quarto maior destino turístico do Brasil e o que aconteceu é absolutamente inadmissível. Pernambuco é o destino mais procurado do Brasil neste ano. E aconteceu o episódio que não vamos tratar de incidente, vamos tratar de crime grave”.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o casal agredido reclamou da falta de policiamento na praia e da falta de equipamento no hospital onde foram atendidos. Eles disseram que vão processar a prefeitura da cidade e o Estado de Pernambuco. Raquel Lyra não se pronunciou sobre esse ponto específico.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Ipojuca Ordinário (@ipojucaordinario)

Relato de práticas abusivas

Em uma publicação feita no Instagram, internautas denunciaram que os barraqueiros de Porto de Galinhas estariam cometendo algumas práticas abusivas sobre os turistas. De acordo com os usuários, o local estaria "lotado por quadrilhas que formam cartéis”.

“Os barraqueiros colocando as garrinhas de fora… Porto é pura extorsão! E quem se recusa a pagar o aluguel das barracas dá nisso.. nada justifica agressões de ambos os lados, mas também não coloco minha mão no fogo por esses barraqueiros”, disse um.

"Se recusarem a pagar a conta?" Que nada! Esses caras assediam, roubam, enganam turistas . O Poder público tem que intervir nesta pilantragem. Ninguém aguenta mais. A Prefeitura não faz nada. Tem que apelar para outras instâncias. Um absurdo. Um lugar que é referência mundial de turismo mostrando para o mundo práticas terríveis”, acrescentou outro.

Tags:

agressão a turistas Porto de Galinhas práticas abusivas Raquel Lyra segurança pública turismo em Pernambuco

x