BRASIL
BRASIL

Taxa em transferências acima de R$ 5 mil? Governo Federal dá veredito

Boatos correm na internet de que caso a pessoa não pague, ela será multada em 150%

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

29/12/2025 - 15:39 h
Governo Federal desmente possível taxação em transações acima de R$ 5 mil
Governo Federal desmente possível taxação em transações acima de R$ 5 mil -

Boatos começaram a correr na internet nos últimos dias de que o Governo brasileiro iria taxar transações financeiras a partir de R$ 5 mil. Somado a isso, caso a pessoa não pagasse a tributação, ela deveria pagar uma multa de 150% do valor da taxa.

Porém, o Governo Federal esclareceu que essas falas não passam de mentiras criadas para “enganar as pessoas”. Somado a isso, em um comunicado, o Governo esclareceu que:

  1. A Constituição Federal proíbe a tributação de movimentações financeiras. Isso não existe e nunca irá existir nos termos da Constituição atual;
  2. Não existe nenhuma tributação de 27,5% em transações, é completamente falso;
  3. Também é mentira que exista qualquer multa de 150% por falta de declaração;
  4. Não existe tributação por movimentação financeira.

Somado a isso, a Receita Federal ainda esclareceu que “A única verdade que mensagens falsas não querem contar é que: a partir de janeiro quem ganha até R$ 5 mil estará completamente isento do imposto de renda e quem ganha até R$ 7.350 terá desconto. Isso é o que os autores dessas mensagens falsas não querem que a população saiba. Não caia em fake news!”

x