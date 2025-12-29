Plano macabro por herança expõe traição e crise na Assembleia de Deus

A Assembleia de Deus Missão enfrenta uma de suas maiores crises após a revelação de um escândalo - Foto: Reprodução | Redes sociais

A Assembleia de Deus Missão em Marabá, no sudeste do Pará, enfrenta uma de suas maiores crises após a revelação de um escândalo envolvendo o pastor Sales Batista de Souza, sua nora Luciana Salles e o filho Kennedy Salles.

A repercussão do caso, que ganhou força nas redes sociais e em portais locais, levou ao afastamento imediato do líder religioso, que estava à frente da igreja desde 2003 e também integrava a diretoria da convenção estadual.

Na sexta-feira, 26, a diretoria da instituição divulgou uma nota oficial informando que Sales não responde mais pela presidência da igreja. O comunicado aponta que o processo de transição já está em curso, com acompanhamento da Convenção Estadual (COMIEADEPA), e convoca os fiéis para um período de oração e jejum em favor da igreja centenária. O pastor Marcos Melo assume interinamente a presidência.



Investigação e descoberta da traição

Segundo o portal Carajás Notícias, a crise teve início após Raquel Viegas, esposa de Sales, contratar um detetive particular para investigar o marido, líder da igreja. A apuração apontou que ele mantinha um relacionamento extraconjugal com Luciana, esposa de Kennedy, o seu próprio filho.

A descoberta resultou no desligamento imediato do pastor. Antes que o caso viesse a público, Sales desativou todas as redes sociais e, até o momento, não apresentou defesa pública.

Exposição nas redes e denúncias graves

O episódio ganhou ainda mais repercussão após a tiktoker Angélica Gomes (@agomespaixao) publicar um vídeo relatando bastidores do escândalo. Segundo ela, Raquel teria solicitado uma medida protetiva contra o próprio filho, após receber ameaças. A influenciadora afirmou que Kennedy teria chegado a planejar matar a mãe, o que motivou a busca por proteção judicial.

No mesmo vídeo, a influenciadora levantou dúvidas sobre a paternidade da filha de Luciana: “Ela também quer saber se a filha de Lulu é de Sales ou é de Kennedy”.

Ela também mencionou boatos antigos envolvendo a nora, dizendo que “Luciana Salles, segundo fontes, seria uma garota de programa quando foi apresentada… Gente, essa história só é babado, viu?”. As informações, segundo Gomes, circulam entre fontes locais e seguidores nas redes sociais.

Disputa por poder e patrimônio

Com o avanço das investigações internas, Kennedy Salles passou a ocupar o centro da trama. Fontes ouvidas pelo site Curupira Marabá indicam que ele teria arquitetado um plano para assumir o controle patrimonial e institucional da família e da igreja.

De acordo com os relatos, Kennedy sabia do relacionamento entre o pai e sua esposa e teria sido conivente, utilizando o escândalo para fragilizar Sales e reorganizar o poder familiar.

Ainda segundo a publicação, o objetivo principal seria retirar de Sales o controle sobre cerca de 90% do patrimônio da família. Para isso, Kennedy teria cogitado assassinar a própria mãe e atribuir a culpa ao pai, neutralizando ambos. Fontes afirmam ainda que ele se enxergava como herdeiro único, desconsiderando a irmã Kelly Raquel, que enfrenta sérios problemas de saúde após um AVC.

A investigação do detetive contratado por Raquel trouxe novos elementos: segundo o site, era o próprio Kennedy quem levava Luciana para encontros secretos com o pastor Sales na residência da família. A revelação aprofundou a crise e ampliou as denúncias.

O tema da paternidade dos filhos de Luciana também voltou ao centro das discussões. De acordo com as apurações do site, Raquel avalia a realização de exames de DNA para esclarecer se as crianças são de Kennedy ou do próprio Sales Batista, assunto tratado com cautela devido às implicações familiares e morais.