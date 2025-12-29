Filha é presa por matar mãe na véspera de Natal com ajuda do namorado

Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande (SP) - Foto: Reprodução

Uma jovem de 21 anos foi presa em flagrante na madrugada da última quarta-feira, 24, suspeita de matar a própria mãe, de 40 anos, a facadas, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O namorado da jovem também foi detido por participação no crime.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), imagens de câmeras de segurança de um vizinho registraram o início da confusão. No vídeo, é possível ver mãe e filha discutindo na calçada da Rua Quatorze antes de entrarem na residência, onde o genro da vítima já estava presente.

Em depoimento, a suspeita admitiu que teve uma discussão com a mãe na cozinha e que a briga evoluiu para agressões físicas. No entanto, a jovem alegou aos policiais que não se lembra do momento em que desferiu as facadas ou se agiu para se defender.

A faca utilizada no crime foi apreendida pela polícia e passará por perícia. O caso foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande, e o casal segue à disposição da Justiça.