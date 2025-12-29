Menu
BRASIL

Filha é presa por matar mãe na véspera de Natal com ajuda do namorado

Crime ocorreu após briga entre mãe e filha flagrada por câmeras de segurança

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

29/12/2025 - 12:05 h
Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande (SP)
Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande (SP)

Uma jovem de 21 anos foi presa em flagrante na madrugada da última quarta-feira, 24, suspeita de matar a própria mãe, de 40 anos, a facadas, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O namorado da jovem também foi detido por participação no crime.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), imagens de câmeras de segurança de um vizinho registraram o início da confusão. No vídeo, é possível ver mãe e filha discutindo na calçada da Rua Quatorze antes de entrarem na residência, onde o genro da vítima já estava presente.

Em depoimento, a suspeita admitiu que teve uma discussão com a mãe na cozinha e que a briga evoluiu para agressões físicas. No entanto, a jovem alegou aos policiais que não se lembra do momento em que desferiu as facadas ou se agiu para se defender.

A faca utilizada no crime foi apreendida pela polícia e passará por perícia. O caso foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande, e o casal segue à disposição da Justiça.

