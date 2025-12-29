BRASIL
Cidade brasileira tem o ar mais puro do país e atrai novos moradores
Com baixos índices de poluentes, capital supera metrópoles em qualidade de vida e bem-estar
Por Isabela Cardoso
Vitória pode ser uma das menores capitais do Brasil em extensão territorial, mas ocupa o topo de um ranking vital: o de qualidade do ar. Cercada pelo mar e com uma gestão ambiental consistente, a capital do Espírito Santo tornou-se referência em bem-estar urbano, superando grandes centros vizinhos do Sudeste.
Dados de monitoramento da IQAir revelam que a cidade mantém concentrações médias de material particulado fino PM2,5 entre 7 e 11 µg/m³. Embora a meta ideal da Organização Mundial da Saúde (OMS) seja de 5 µg/m³, os números de Vitória são significativamente inferiores aos de outras capitais brasileiras, mantendo a cidade quase permanentemente na faixa de qualidade "boa".
Por que o ar de Vitória é mais limpo?
O ar puro na capital capixaba não é fruto do acaso, mas de uma combinação de fatores geográficos e ações preventivas. A geografia de ilha permite que ventos constantes vindos do mar dispersem os poluentes com rapidez.
A cidade possui um sistema rigoroso de controle da qualidade do ar, que fiscaliza emissões industriais e veiculares. A presença de extensas áreas verdes e manguezais urbanos funciona como um "pulmão", filtrando impurezas.
Além disso, áreas verdes bem distribuídas minimizam as ilhas de calor e a concentração de gases tóxicos.
Impacto direto na saúde e na rotina
Respirar um ar mais limpo transforma a experiência de viver na cidade. Em Vitória, a prática de esportes ao ar livre e o uso da orla para lazer não são apenas hábitos, mas uma extensão da qualidade ambiental.
A ausência da "sensação pesada" de poluição, comum em metrópoles congestionadas, reflete diretamente na melhora do sono, do humor e na disposição dos moradores.
Além dos benefícios à saúde, essa característica ambiental valoriza o mercado imobiliário. Morar próximo a áreas bem ventiladas e com vista para o mar é um investimento em longevidade.
