Saque-aniversário do FGTS: governo inicia novo pagamento nesta segunda (29)

- Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal inicia, nesta segunda-feira, 29, o pagamento do saldo retido nas contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os trabalhadores que aderiram à modalidade de Saque-Aniversário e foram demitidos sem justa causa no período entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025.

A medida, oficializada pela Medida Provisória nº 1.331/2025, corrige uma das principais críticas ao sistema: a impossibilidade de o trabalhador sacar o saldo total da conta em caso de rescisão.

Nesta primeira etapa, o governo deve injetar R$ 3,9 bilhões na economia.

Valores e cronograma de pagamento

Nesta segunda-feira, o banco libera o valor de até R$ 1.800 por conta vinculada, respeitando o saldo disponível decorrente do contrato rescindido. O pagamento é escalonado em duas fases:

1ª Etapa (Hoje, 29/12): Crédito de até R$ 1.800.

2ª Etapa (2 a 12 de fevereiro de 2026): Pagamento do saldo remanescente (para quem possui mais de R$ 1.800 retidos), de forma escalonada.

Como receber o dinheiro?

O processo é automático e, na maioria dos casos, não exige ida às agências:

Crédito em conta;

Saque físico;

Atenção aos bloqueios.

Quem tem direito à liberação?

A medida contempla trabalhadores que tiveram contratos suspensos ou rescindidos pelos seguintes motivos:

Despedida sem justa causa ou indireta;

Culpa recíproca ou força maior;

Falência ou falecimento do empregador;

Término normal de contrato por tempo determinado (incluindo temporários).

No caso de rescisão por acordo entre as partes, o saque é limitado a 80% do saldo.

Como consultar o saldo e o direito?

O trabalhador pode verificar se foi contemplado e qual o valor exato a receber através do App FGTS, na opção "Informações Úteis".

No extrato, o lançamento aparecerá com as siglas SAQUE DEP 50S ou SAQUE DEP 50A. Também é possível consultar pelo telefone 0800 726 0207 (opção FGTS) ou diretamente nas agências da Caixa.