ECONOMIA
ECONOMIA

Saque-aniversário do FGTS: governo inicia novo pagamento nesta segunda (29)

Caixa Econômica libera hoje até R$ 1.800 por conta para trabalhadores que tiveram saldo retido

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

29/12/2025 - 6:45 h
Imagem ilustrativa da imagem Saque-aniversário do FGTS: governo inicia novo pagamento nesta segunda (29)
-

A Caixa Econômica Federal inicia, nesta segunda-feira, 29, o pagamento do saldo retido nas contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os trabalhadores que aderiram à modalidade de Saque-Aniversário e foram demitidos sem justa causa no período entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025.

A medida, oficializada pela Medida Provisória nº 1.331/2025, corrige uma das principais críticas ao sistema: a impossibilidade de o trabalhador sacar o saldo total da conta em caso de rescisão.

Nesta primeira etapa, o governo deve injetar R$ 3,9 bilhões na economia.

Valores e cronograma de pagamento

Nesta segunda-feira, o banco libera o valor de até R$ 1.800 por conta vinculada, respeitando o saldo disponível decorrente do contrato rescindido. O pagamento é escalonado em duas fases:

  • 1ª Etapa (Hoje, 29/12): Crédito de até R$ 1.800.
  • 2ª Etapa (2 a 12 de fevereiro de 2026): Pagamento do saldo remanescente (para quem possui mais de R$ 1.800 retidos), de forma escalonada.

Como receber o dinheiro?

O processo é automático e, na maioria dos casos, não exige ida às agências:

  • Crédito em conta;
  • Saque físico;
  • Atenção aos bloqueios.

Quem tem direito à liberação?

A medida contempla trabalhadores que tiveram contratos suspensos ou rescindidos pelos seguintes motivos:

  • Despedida sem justa causa ou indireta;
  • Culpa recíproca ou força maior;
  • Falência ou falecimento do empregador;
  • Término normal de contrato por tempo determinado (incluindo temporários).

No caso de rescisão por acordo entre as partes, o saque é limitado a 80% do saldo.

Como consultar o saldo e o direito?

O trabalhador pode verificar se foi contemplado e qual o valor exato a receber através do App FGTS, na opção "Informações Úteis".

No extrato, o lançamento aparecerá com as siglas SAQUE DEP 50S ou SAQUE DEP 50A. Também é possível consultar pelo telefone 0800 726 0207 (opção FGTS) ou diretamente nas agências da Caixa.

caixa FGTS Saque-aniversário saque-aniversário do FGTS

