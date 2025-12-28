NOVO MILIONÁRIO
Morador de Salvador ganha sozinho R$ 73 milhões em jogo de loteria
Jogador pagou apenas R$ 3,50 na aposta simples
Por Gabriela Araújo
Salvador ganhou um novo milionário na noite de sábado, 27. Isso porque um morador acertou sozinho os sete números do concurso 2336 da Timemania e recebeu o prêmio de R$ 73.235.115,40.
A aposta, que se ganhou a bolada, foi registrada na Loteria Salvador Shopping, um dos grandes centro de compras da cidade. O jogo milionário foi do tipo simples, com 10 números, no valor de R$ 3,50.
Os números sorteados pela Caixa, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram:
- 03, 08, 18, 22, 38, 44 e 64
- O time do coração: Coritiba (PR)
Leia Também:
Além do prêmio principal, o concurso também premiou outras faixas, como:
- 17 apostas ganharam R$ 34.657,51, após ter acertado os 6 números;
- 642 apostas levaram R$ 1.311,03, por acertarem 5 números;
- 11.784 apostas ganharam R$ 10,50, após 4 acertos;
- Por fim, outras 108.212 apostas faturaram R$ 3,50, após acertarem 3 números.
- Já no time do coração, 39.491 apostas ganharam R$ 8,50.
Próximo sorteio
O próximo sorteio do Timemania está marcado para próxima terça-feira, 30, de R$ 100 mil.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes