Morador de Salvador ganha sozinho R$ 73 milhões em jogo de loteria

Salvador ganhou um novo milionário na noite de sábado, 27. Isso porque um morador acertou sozinho os sete números do concurso 2336 da Timemania e recebeu o prêmio de R$ 73.235.115,40.

A aposta, que se ganhou a bolada, foi registrada na Loteria Salvador Shopping, um dos grandes centro de compras da cidade. O jogo milionário foi do tipo simples, com 10 números, no valor de R$ 3,50.

Os números sorteados pela Caixa, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram:

03, 08, 18, 22, 38, 44 e 64

O time do coração: Coritiba (PR)

Além do prêmio principal, o concurso também premiou outras faixas, como:

17 apostas ganharam R$ 34.657,51, após ter acertado os 6 números;

642 apostas levaram R$ 1.311,03, por acertarem 5 números;

11.784 apostas ganharam R$ 10,50, após 4 acertos;

Por fim, outras 108.212 apostas faturaram R$ 3,50, após acertarem 3 números.

Já no time do coração, 39.491 apostas ganharam R$ 8,50.

Próximo sorteio

O próximo sorteio do Timemania está marcado para próxima terça-feira, 30, de R$ 100 mil.